Найкращі зачіски для жінок з сивим волоссям після 50 років: вони здатні омолоджувати

Сиве волосся з’являється у кожної людини в старшому віці, тому запобігти процесу старіння доволі складно. У певних випадках це можна лише уповільнити за допомогою підтримки здоров’я та збалансованого харчування. Для тих жінок, які мають сиве волосся, радимо обрати кілька стрижок, які навіть візуально зможуть омолодити.

Сивина може з'явитися через стрес чи як природний процес дорослішання, пише 24 Канал з посиланням на Сloudninеhair. Все це пов’язано з індивідуальними генетичними особливостями.

Читайте також Як правильно вибрати колір волосся за типом шкіри та кольором очей: головні правила

Останнім часом сиве волосся набуває трендів, тож виглядати зі своїм природним кольором доволі модно, тому розповідаємо про кілька варіантів стрижки, які виглядають модно.

Піксі

Ця стрижка має красивий вигляд на дорослих жінках, яким понад 50 років. Щоб створити елегантний силует, потрібно висушити волосся біля коріння й опустити пасма на лоб задля молодіжного вигляду.



Стильні зачіски для жінок з сивим волоссям / Фото Pexels

Подовжений чубчик

Щоб створити красивий силует, радимо зробити середню довжину волосся з довгим чубчиком. Зачіска до плечей зробить вдалий акцент на кольорі волосся, а чубчик приховає зморшки.



Стильні зачіски для жінок з сивим волоссям / Фото Pexels

Хвильки середньої довжини

Для створення природних хвильок можна скористатися випрямлячем чи плойкою. Ця зачіска чудово підійде для тих, хто хоче освіжити свій образ.



Стильні зачіски для жінок з сивим волоссям / Фото Pexels

Короткий перевернутий боб

Цей варіант стрижки підійде для тонкого та рідкого волосся. Зачіска надасть форму волоссю вздовж лінії щелепи, підкресливши риси обличчя й створивши риси лиця, які нададуть візуальний ефект густішого волосся.



Стильні зачіски для жінок з сивим волоссям / Фото Pexels

Нещодавно у нашому матеріалі ми розповіли, чи потрібно мити волосся перед фарбуванням. У яких випадках без цього можна обійтися, а коли це необхідно зробити – читайте за посиланням.