Журнал Vogue MX називає ці стрижки найелегантнішими для жінок 50+, адже вони додають волоссю об'єму, а образу – легкості. Ви точно знайдете для себе ідеальний варіант, який підійде саме вашому волоссю, стилю та обличчю.

Сучасні стрижки для жінок після 50, які омолоджують

Сміливо обирайте піксі. Джеймі Лі Кертіс та інші зірки уже багато років доводять, що коротке піксі може стати класною фішкою леді за 50 – 60 років. Обирайте варіант із легкою текстурою та об’ємом зверху – це чудово підкреслить риси обличчя та приверне увагу до очей. Така стрижка майже не вимагає укладання та завжди має стильний і актуальний вигляд.

Стилісти також рекомендують довгий каскад. Брук Шилдс досі носить одну з найрозкішніших зачісок з довгими шарами, які додають волоссю об'єму й текстури. Ця стрижка не обтяжує зачіску та гарно обрамляє обличчя. Ідеальне рішення для тих, хто хоче залишити довжину, але надати їй сучасного вигляду.

Зверніть увагу на французький боб Лінди Євангелісти – ідеальний приклад того, чому ця класика ніколи не виходить із моди. Супермодель завжди любила експериментувати з волоссям, змінюючи короткі піксі на довгі пасма та інші цікаві стрижки. Її версія бобу зараз – завдовжки до підборіддя з легким ефектом недбалості, що гарно підкреслює вилиці та візуально подовжує шию.

Довгі хвилі із каскадом – ще один ідеальний варіант для жінок 50+. Сара Джессіка Паркер давно перетворила м'які хвилі та каскадні шари на свій фірмовий стиль. Вона неодноразово доводила, що об'ємне та рухливе волосся має одночасно вишуканий й невимушений вигляд. Пасма довкола обличчя створюють гарну текстуру, додають візуальної густоти та мають дуже природний вигляд.

Також може бути варіант довгого волосся з чубчиком. Канадська співачка Шаная Твейн ще з дев'яностих вражає своїм впізнаваним стилем, у якому міксуються шик та невимушеність. Довгі пасма залишаються її фішкою. Періодично вона додає до своєї стрижки чубчик, і це прям вау. Подовжений чубчик пом'якшує риси обличчя й освіжає образ. Дивіться самі.



А якщо хочете мати вигляд на цілих 10 років молодший, то ловіть ще одну добірку класних стрижок для жінок після 60.