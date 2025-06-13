Літні тренди в зачісках: наймодніші стрижки та фарбування волосся

Для оновлення свого образу, достатньо оновити стрижку, чи пофарбувати волосся. Новий сезон пропонує зробити красиву зачіску, яка вдосконалить вигляд будь-якої жінки.

Влітку ми досить часто виходимо з дому на різні прогулянки, тому кожного разу хочеться мати бездоганний образ, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Стилісти визначили кілька красивих зачісок, на які варто звернути увагу.

Читайте також Монако боб – вишукана зачіска, яка має дорогий вигляд: її любила Грейс Келлі

Новий сезон – це завжди гарний привід оновити не тільки гардероб, але й зачіску. Це може бути стрижка або фарбування. Все залежить від того, яких саме експериментів вам більше хочеться.

Кремовий блонд

Минулого літа в моді були теплі, золотисто-русяві відтінки, а цього сезону дівчата вже обирають для себе кремові кольори. У моді зараз каліфорнійський тренд на блонд – сонячний відтінок, який має природний вигляд.

Мікробоб

Зачіски боб в різних варіаціях все ще залишаються в тренді, однак радимо звернути увагу на мікробоб, оскільки коротке волосся повертається з тріумфом цього літа.

Ніжний чубчик

Чубчик-шторка виглядає бездоганно, але більшість вже відходять від нього, обираючи легкий чубчик, який частково прикриває лоб. Витончений чубчик дозволяє обличчю виглядати ніжно та красиво.

Низький пучок

Цього літа замість високих хвостів, варто зробити ставку на низький пучок. Зачесане волосся здатне змінити образ та зробити його більш елегантнішим.

Стрижка шарами

Ідеально підстрижені кінці волосся завжди будуть поза часом, але цього літа варто зробити ставку на м’які шари. Зачіска здатна надати волоссю легкості, невимушеності й чітко обрамити обличчя.

До слова, освіжити образ жінок після 40 років можуть кілька ідеальних зачісок. Які омолоджуючі стрижки зробити – читайте в нашому матеріалі.