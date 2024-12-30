Зачіски для дівчат, які будуть домінувати у 2025 році: стильні та цікаві варіанти

Короткі стрижки волосся – зачіски боб та каре були популярними у 2024 році. Тепер багато дівчат цікавляться тим, які ж стрижки та кольори будуть в моді наступного року.

Про тенденції зачісок на 2025 рік розповів перукар Том Сміт, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Він зазначив, що на першому місці залишатиметься акцент на суперздоровому волоссі, а це означає, що пасма мають бути довгі, прості та універсальні.

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Щодо чогось нового, то нас чекають інновації, які будуть зосереджені на текстурах, які дозволять покращити та відполірувати природні кольори волосся. Чубчик також залишиться в центрі уваги у 2025 році. Ним можна доповнити будь-яку зачіску.

Також в моді буде контраст – волосся, яке схоже за глибиною та відтінком до шкіри. До прикладу, дуже темне волосся на світлих тонах шкіри та яскраві кольори на глибших тонах шкіри.

Midi Flick

У 2025 моді нас чекає мода на стрижку боб середньої довжини. Попросіть у перукаря зробити вам текстуровану та багатошарову форму. Укладати зачіску варто хвильками, які будуть нагадувати природні локони. Для текстури використовуйте спрей, щоб додати об’єму.

Локони XXL

Перукар зазначає, що у 2025 році ми побачимо більше виразності на різних типах кучерявого волосся. Кучеряву природну текстуру волосся варто зберігати міцною та здоровою, оскільки таке волосся довше росте. Дівчата з кучерями можуть забути про випрямляння, оскільки природні локони будуть в моді.

Мідний відтінок

М’які мідні відтінки будуть в тренді увесь 2025 рік. Нас чекають полунично-русяві та каштанові тони. Колір може бути невибагливим в догляді, оскільки природно вицвітає та підходить до різноманітних тонів шкіри. Зрозуміти, чи підійде вам мідний відтінок дуже просто. Треба лише знати, чи пасують вам золоті вироби. Якщо так – можете сміливо фарбувати волосся в ефектний колір.

Соняшниковий блонд

Золотисті тони залишаться в моді впродовж 2025 року. У тренді буде сучасний золотистий відтінок блондинок, який більше нагадує класичні відблиски. Якщо раніше блондинки уникали золотистих тонів, то зараз вони є досить популярними. Теплі відтінки зроблять волосся здоровішим та блискучим.

Мінімалістичний відтінок

У 2025 році нас чекає рух до монохромних простих тонів – єдиного глобального відтінку, забарвленого в один колір від коренів до кінчиків. Це стосується усіх кольорів – світліших, глибших, тепліших чи холодних. Можна попросити перукаря затонувати волосся в один відтінок, щоб волосся отримало блиск.