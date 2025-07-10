Найкращі зачіски на коротке волосся: 3 ідеї, які сподобаються всім

Є чимало дівчат, яким дуже пасує стрижка каре, тож вони не можуть з нею розпрощатися. Втім, інколи навіть коротке волосся заважає, а особливо в спеку його хочеться зачесати, щоб воно не сильно парило. Ми розповіли про кілька зачісок на коротке волосся, які легко повторити.

Стрижка каре чудово витягує риси обличчя, тому деякі дівчата люблять її набагато сильніше за довге волосся, пише 24 Канал. Серед всіх зачісок, каре вважається найпопулярнішою жіночою стрижкою. Найчастіше всі обирають стрижку середньої довжини, яка доходить до рівня щелепи чи плечей.

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З такою довжиною складно зробити високий хвіст, заплести пасма в косу чи відтворити ще якісь цікаві варіанти зачісок. Та попри це, цілком можливо зачесатися стильно й модно завдяки легким варіантам на коротке волосся.

Пучок

Інфлюенсерка Аліна Френдій зробила пучок своєю фірмовою зачіскою. Майже кожен свій образ вона доповнює зібраним волоссям внизу. Ця зачіска виглядає доволі елегантно. Задля різноманіття, пучок можна зробити вгорі. Обидва варіанти пасуватимуть до кежуального чи романтичного образу.

Хвостик

Ця зачіска є досить зручною. Потрібно лише обрати мінімалістичну гумку невеликого розміру й зав’язати зібране волосся ззаду. Зачіска проста й не вимагає ніяких зусиль. Відмінно підійде під класичні образи чи щоденні, на основі джинсів, штанів та кросівок.

Крабик

Стилісти зазначають, що крабик цього року знову стає популярним, хоч він і не втрачав актуальності за останні кілька років. Завдяки цьому аксесуару можна зібрати волосся в гарну зачіску, або передні пасма заколоти, залишивши частину волосся розпущеною. Зачіска з крабиком пасує до будь-яких речей.

Якщо дозволить довжина волосся, то можна також зробити невеличку косу або хвіст вгорі, але при цьому нижні пасма треба буде добре заколоти невидимками, щоб вони були непомітними й не випадали.

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