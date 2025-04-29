Літні тренди зачісок, які будуть в моді цього літа: візьміть це до уваги
- Літні тренди зачісок включають сучасну стрижку супермоделі для довгого волосся, розкішний боб, і шеггі з ретро-хвильками.
- Ці зачіски підходять для різних текстур волосся, не потребують особливого догляду, та ідеально підходять для літнього сезону.
Влітку завжди хочеться освіжити стрижку за допомогою креативної техніки фарбування чи створити якусь цікаву зачіску. Стилісти вже розповіли про найкращі варіанти, тож пропонуємо переглянути найпопулярніші з них.
У новому сезоні завжди хочеться додати цікавих трендів у зачісках, щоб продемонструвати на собі красивий образ, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.
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Британський стиліст з фарбування Мікела Баццолі розповів про найцікавіші зачіски й кольори волосся, які варто застосувати в літніх трендах зачісок – від бобу до шеггі.
Стрижка супермоделі
У моді буде сучасна зачіска для довгого волосся, яка легко обрамляє волосся й виглядає як стрижка супермоделі. Зачіска має м’яко підняті шари й підходить для природного, блискучого руху й додає пасмам густоти й об’єму по всій довжині. Зачіска є ідеальною для тих, хто хоче зберегти довге волосся цього літа й надати волоссю свіжого та сучасного вигляду.
Розкішний боб
Якщо ви хочете зробити цього літа коротку стрижку, то виберіть зачіску боб. Цього сезону в моді розкішний боб. Це позачасовий, стильний варіант, який ідеально підійде для літа. Розкішний боб надає волоссю дорогого й пишного вигляду, тож підійде для волосся з тонкою текстурою.
Шеггі
Ця зачіска була в моді кілька останніх місяців, а тепер знову повертається в моду. Стрижка зосереджена на текстурах й має ретро-хвильки. Універсальний стиль підходить до будь-якого типу й текстури волосся й робить її однією з найстильніших стрижок на літо. Зачіска має неймовірний вигляд на прямому, хвилястому чи кучерявому волоссю й підходить для тих, хто не потребує особливого догляду.
Цього року в моді також стрижка, яку зовсім не треба укладати. Стрижка підходить для будь-якої форми обличчя, легко поєднується з гривкою та добре виглядає на хвилястому волоссі. Як виглядає модна зачіска – читайте в нашому матеріалі.