5 стрижок осені, які буде носити кожна модниця: мають бездоганний вигляд
- Цієї осені популярними будуть такі стрижки: френч-боб, італійський боб, хлопчачий боб, довгі шари та французький чубчик.
- Кожна з цих зачісок має свою унікальність, від елегантності до практичності, та підходить для різних типів волосся.
У кожної дівчини настає момент, коли вона хоче хоч трохи змінити зовнішність. Кожного сезону актуальними є різні зачіски, тому для того, щоб відповідати всім останнім тенденціям, рекомендуємо ознайомитися з найпопулярнішими з них.
Є 5 розкішних стрижок, які будуть популярними цього сезону, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Осінь є символом нового початку, тож в багатьох з нас пробуджує бажання змін. Окрім базового підрізання кінчиків чи зміни кольору волосся, пропонуємо переглянути найцікавіші стрижки сезону.
Які зачіски будуть в моді восени?
Френч-боб
Стрижка підкорила Париж своєю вишуканістю. Ледь помітний об’єм надає їй впізнаваної елегантності. Зачіска має красивий вигляд з чубчиком чи без нього.
Італійський боб
Коротка стрижка натхненна іконами 60-х років та італійськими кінодівами. Зачіска вирізняється дещо довшими пасмами, ніж в класичному бобі та невеличкими сходинками спереду.
Хлопчачий боб
Стрижка є простою, стриманою та практичною. Такий вибір зачіски підійде для жінок, які не захочуть витрачати на догляд багато зусиль. Найкоротший варіант бобу довжиною вище щелепи може мати модний та зухвалий вигляд.
Довгі шари
Дівчатам з густим волоссям слід обирати стрижку з багатошаровими пасмами, які забезпечать рух та об’єм.
Французький чубчик
Модниці з Франції обожнюють прикривати чоло, тому довершують свої стрижки тонкими та повітряними чубчиками, які носять з базовими стрижками, які мають проділ посередині.
Який колір волосся є найкрасивішим на осінь?
- Модний відтінок волосся на осінь-2025 – це Smoked Suede Brunette. Колір поєднує в собі глибокий коричневий та димчастий відтінок.
- Цей колір універсальний, не потребує частого оновлення і підходить для різних типів волосся, тонів шкіри та кольорів очей.
