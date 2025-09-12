У каждой девушки наступает момент, когда она хочет хоть немного изменить внешность. Каждый сезон актуальны разные прически, поэтому для того, чтобы соответствовать всем последним тенденциям, рекомендуем ознакомиться с самыми популярными из них.

Есть 5 роскошных стрижек, которые будут популярными в этом сезоне, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Осень является символом нового начала, поэтому во многих из нас пробуждает желание перемен. Кроме базового подрезания кончиков или изменения цвета волос, предлагаем посмотреть самые интересные стрижки сезона.

Какие прически будут в моде осенью?

Френч-боб

Стрижка покорила Париж своей изысканностью. Едва заметный объем придает ей узнаваемой элегантности. Прическа красиво смотрится с челкой или без нее.

Итальянский боб

Короткая стрижка вдохновлена иконами 60-х годов и итальянскими кинодивами. Прическа отличается несколько более длинными прядями, чем в классическом бобе и небольшими ступеньками спереди.

Мальчишеский боб

Стрижка является простой, сдержанной и практичной. Такой выбор прически подойдет для женщин, которые не захотят тратить на уход много усилий. Самый короткий вариант боба длиной выше челюсти может иметь модный и дерзкий вид.

Длинные слои

Девушкам с густыми волосами следует выбирать стрижку с многослойными прядями, которые обеспечат движение и объем.

Французская челка

Модницы из Франции обожают прикрывать лоб, поэтому довершают свои стрижки тонкими и воздушными челками, которые носят с базовыми стрижками, которые имеют пробор посередине.

Какой цвет волос является самым красивым на осень?