Наймодніші зачіски, що стануть хітом осені: зверніть на них увагу
- Модними зачісками осені будуть різні варіації бобу, чубчик, динамічний боб, шеггі з шарами, гладка укладка, теплий блонд і шари у стилі 90-х років.
- Експерти рекомендують уникати дуже темних відтінків волосся після 40 років для омолоджуючого ефекту.
Всі вже активно готуються до осені, тому перукарі розповіли про стрижки й зачіски, які будуть переважати в новому сезоні. Більшість з них є простими та підійдуть багатьом дівчатам та жінкам.
У моді будуть різні варіації бобу – від універсального до подовженого, які підійдуть для різних форм обличчя й типу волосся, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Варіантів на новий сезон є багато, тож кожен віднайде щось для себе.
За прогнозами експертів, у найближчі місяці в моді будуть кілька красивих зачісок.
Які стрижки будуть в моді восени?
Чубчик
Восени варто урізноманітнити свій образ чубчиком. Його варто робити акцентним та комбінувати з м’якими хвильками.
Динамічний боб
Восени боб буде в топі. Завдяки стрижці вдасться позбутися сухих кінчиків й отримати стильну зачіску. Найкраще виглядає боб з рухомими шарами.
Шеггі з шарами
Шарувата стрижка надає волоссю об’єму й текстури. Стилісти радять стрижку на будь-яку довжину волосся.
Гладка укладка
В осінню пору в моді буде ідеально випрямлене волосся. Воно має виглядати так, наче "вилизане".
Блондинка
До найгарячішого кольору осені відноситься теплий блонд. Потрібно підібрати відтінок теплий блонд, який підійде тону вашої шкіри. За приклад можна взяти медовий блонд Сабріни Карпентер.
Шари у стилі 90-х років
Зачіска Рейчел повертається в моду. Актуальними будуть багатошарові стрижки, натхненні культовим образом з серіалу "Друзі".
До слова, рекомендовано уникати дуже темних відтінків для фарбування волосся після 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки; світлі відтінки омолоджують.
Часті питання
Які зачіски будуть модними восени 2025 року?
Восени 2025 року в моді будуть різні варіації бобу — від універсального до подовженого, а також зачіски з чубчиком, динамічний боб, шеггі з шарами, гладка укладка, теплий блонд та багатошарові стрижки у стилі 90-х років.
Чому стиль бобу буде популярним у новому сезоні?
Стиль бобу буде популярним восени, оскільки він дозволяє позбутися сухих кінчиків і створює стильну зачіску з рухомими шарами, яка підходить для різних форм обличчя і типів волосся.
Який колір волосся рекомендують для осені 2025 року?
Для осені 2025 року рекомендується теплий блонд, зокрема медовий блонд, який підійде тону шкіри. Важливо уникати дуже темних відтінків після 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки, тоді як світлі відтінки омолоджують.