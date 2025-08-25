Всі вже активно готуються до осені, тому перукарі розповіли про стрижки й зачіски, які будуть переважати в новому сезоні. Більшість з них є простими та підійдуть багатьом дівчатам та жінкам.

У моді будуть різні варіації бобу – від універсального до подовженого, які підійдуть для різних форм обличчя й типу волосся, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Варіантів на новий сезон є багато, тож кожен віднайде щось для себе.

За прогнозами експертів, у найближчі місяці в моді будуть кілька красивих зачісок.

Які стрижки будуть в моді восени?

Чубчик

Восени варто урізноманітнити свій образ чубчиком. Його варто робити акцентним та комбінувати з м’якими хвильками.

Динамічний боб

Восени боб буде в топі. Завдяки стрижці вдасться позбутися сухих кінчиків й отримати стильну зачіску. Найкраще виглядає боб з рухомими шарами.

Шеггі з шарами

Шарувата стрижка надає волоссю об’єму й текстури. Стилісти радять стрижку на будь-яку довжину волосся.

Гладка укладка

В осінню пору в моді буде ідеально випрямлене волосся. Воно має виглядати так, наче "вилизане".

Блондинка

До найгарячішого кольору осені відноситься теплий блонд. Потрібно підібрати відтінок теплий блонд, який підійде тону вашої шкіри. За приклад можна взяти медовий блонд Сабріни Карпентер.

Шари у стилі 90-х років

Зачіска Рейчел повертається в моду. Актуальними будуть багатошарові стрижки, натхненні культовим образом з серіалу "Друзі".

До слова, рекомендовано уникати дуже темних відтінків для фарбування волосся після 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки; світлі відтінки омолоджують.