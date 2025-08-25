Все уже активно готовятся к осени, поэтому парикмахеры рассказали о стрижках и прическах, которые будут преобладать в новом сезоне. Большинство из них являются простыми и подойдут многим девушкам и женщинам.

В моде будут разные вариации боба – от универсального до удлиненного, которые подойдут для разных форм лица и типа волос, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Вариантов на новый сезон есть много, поэтому каждый найдет что-то для себя.

По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы в моде будут несколько красивых причесок.

Какие стрижки будут в моде осенью?

Челка

Осенью стоит разнообразить свой образ челкой. Ее стоит делать акцентной и комбинировать с мягкими волнами.

Динамичный боб

Осенью боб будет в топе. Благодаря стрижке удастся избавиться от сухих кончиков и получить стильную прическу. Лучше всего выглядит боб с подвижными слоями.

Шегги со слоями

Слоистая стрижка придает волосам объем и текстуру. Стилисты советуют стрижку на любую длину волос.

Гладкая укладка

В осеннюю пору в моде будут идеально выпрямленные волосы. Они должны выглядеть так, как будто "вылизанные".

Блондинка

К самому горячему цвету осени относится теплый блонд. Нужно подобрать оттенок теплый блонд, который подойдет тону вашей кожи. В качестве примера можно взять медовый блонд Сабрины Карпентер.

Слои в стиле 90-х годов

Прическа Рэйчел возвращается в моду. Актуальными будут многослойные стрижки, вдохновленные культовым образом из сериала "Друзья".

К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.