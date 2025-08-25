Самые модные прически, которые станут хитом осени: обратите на них внимание
- Модными прическами осени будут различные вариации боба, челка, динамичный боб, шегги со слоями, гладкая укладка, теплый блонд и слои в стиле 90-х годов.
- Эксперты рекомендуют избегать очень темных оттенков волос после 40 лет для омолаживающего эффекта.
Все уже активно готовятся к осени, поэтому парикмахеры рассказали о стрижках и прическах, которые будут преобладать в новом сезоне. Большинство из них являются простыми и подойдут многим девушкам и женщинам.
В моде будут разные вариации боба – от универсального до удлиненного, которые подойдут для разных форм лица и типа волос, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Вариантов на новый сезон есть много, поэтому каждый найдет что-то для себя.
Читайте также Безумно омолаживающие: стрижки для 50-летних женщин с круглым лицом
По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы в моде будут несколько красивых причесок.
Какие стрижки будут в моде осенью?
Челка
Осенью стоит разнообразить свой образ челкой. Ее стоит делать акцентной и комбинировать с мягкими волнами.
Динамичный боб
Осенью боб будет в топе. Благодаря стрижке удастся избавиться от сухих кончиков и получить стильную прическу. Лучше всего выглядит боб с подвижными слоями.
Шегги со слоями
Слоистая стрижка придает волосам объем и текстуру. Стилисты советуют стрижку на любую длину волос.
Гладкая укладка
В осеннюю пору в моде будут идеально выпрямленные волосы. Они должны выглядеть так, как будто "вылизанные".
Блондинка
К самому горячему цвету осени относится теплый блонд. Нужно подобрать оттенок теплый блонд, который подойдет тону вашей кожи. В качестве примера можно взять медовый блонд Сабрины Карпентер.
Слои в стиле 90-х годов
Прическа Рэйчел возвращается в моду. Актуальными будут многослойные стрижки, вдохновленные культовым образом из сериала "Друзья".
К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.
Частые вопросы
Какие прически будут модными осенью 2025 года?
Осенью 2025 года в моде будут различные вариации боба - от универсального до удлиненного, а также прически с челкой, динамичный боб, шегги со слоями, гладкая укладка, теплый блонд и многослойные стрижки в стиле 90-х годов.
Почему стиль боба будет популярным в новом сезоне?
Стиль боба будет популярным осенью, поскольку он позволяет избавиться от сухих кончиков и создает стильную прическу с подвижными слоями, которая подходит для разных форм лица и типов волос.
Какой цвет волос рекомендуют для осени 2025 года?
Для осени 2025 года рекомендуется теплый блонд, в частности медовый блонд, который подойдет тону кожи. Важно избегать очень темных оттенков после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины, тогда как светлые оттенки омолаживают.