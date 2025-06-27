Мінус 15 років: три стрижки для 60-річних, які миттєво омолоджують

Жінка у будь-якому віці хоче мати гарний вигляд, тож у цьому їй допоможуть красиві стрижки, які здатні кардинально вплинути на зміну образу. Стилісти кажуть, що саме короткі зачіски, які так люблять жінки після 60 років, справді здатні омолодити та освіжити вигляд.

Вдало підібрана стрижка підкреслює риси обличчя й надає вигляду легкості, пише 24 Канал. Є кілька зачісок для літніх жінок, які допоможуть зробити будь-яку пані неймовірно привабливою. За ними легко доглядати, до того ж вони вважаються класичними, які ніколи не виходять з моди.

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Боб-каре

Зачіска поєднує в собі два елементи стрижки – рівний зріз, як у каре та вкорочене волосся на потиличній частині, як у боба. На основі різного контуру утворюються рвані лінії. Стрижка має гарний вигляд на будь-якому типі волосся. Щоб зробити ефектну зачіску, треба лише озброїтися феном та плойкою для підкручування волосся.



Красиві стрижки для 60-річних жінок / Фото Pinterest

Текстурована піксі

Стрижка ідеально підходить для тих жінок, які не бояться змін у своєму житті. Від класичної піксі, текстурований варіант відрізняється тим, що має рвані кінці завдяки техніці філірування. Чудово стрижка підійде для тих жінок, які мають тонке та слабке волосся.



Модні стрижки для 60-річних жінок / Фото Pinterest

Коротка стрижка з кучерями

Обирайте для кучерявого чи хвилястого волосся асиметричний боб. Така зачіска має чудовий м’який вигляд, тому задля того, щоб збільшити природний об’єм та зберегти спіралі локонів, варто звернути увагу на зволожувальні процедури. Для панянок, які хочуть мати таку зачіску з прямим волоссям, треба лише трішки підкрутити пасма.



Красиві стрижки для 60-річних жінок / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли, як потрібно меліруватися старшим жінкам. Ці поради допоможуть тим, в кого є сивина.