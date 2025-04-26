Стрижка боб є модною й залишиться такою ще надовго, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Попри те, що боб підходить всім, не кожен варіант пасує до будь-якого волосся. Деякі чудово підійдуть для густого волосся, деякі – для тонкого. Стилісти вже давно визначили стрижки, які підійдуть для жінок з тонким волоссям.

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Французький боб

Короткий та рваний боб – ідеальний варіант для тонкого волосся. Прямі зрізи додають густини та створюють відчуття об’єму. Якщо додати ще й чубчик, тоді зачіска буде виглядати досить ефектно.

Боб з підкрученими кінчиками

Цей боб має одну довжину з боків та ззаду, але м’якші шари спереду, які додають руху та легкості. Зачіска є ідеальною у випадку, коли хочеться чогось простого, але й цікавого. Для укладки варто підкрутити кінчики волосся назовні плойкою чи стайлером.

Подовжений боб

Тим, кому хочеться зберегти довжину й погратися з об’ємом, радимо скористатися бігудями. Стилісти радять мінімізувати шарування й градуйовані зрізи. Чим рівнішими будуть пасма, тим більше буде варіантів для укладки, тож можна зробити хвилі, легкі завитки чи стильні прямі лінії.

Щоб зрозуміти, в який день варто стригти волосся, а коли від походу до перукаря треба відмовитися, радимо переглянути наш календар стрижок на травень.