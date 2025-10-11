Стрижки вже давно стали особливою ланкою мистецтва. Текстура, лінія, форми можуть пасувати одному типу волосся більше, ніж іншим. Саме тому варто уникати кількох зачісок, щоб волосся не виглядало ще рідшим.

Стилістка Міккі Кастлі розповіла, на які саме стрижки не варто звертати увагу, щоб не зіпсувати собі образ, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Читайте також Цей відтінок волосся – головний тренд осені 2025: як він виглядає

Які стрижки не пасують жінкам з тонким волоссям?

Довга багатошарова стрижка

Така стрижка – не найкращий вибір для тонкого волосся. Деякі форми можуть зробити волосся пласким й не надто текстурованим. Простими словами, то надмірне нашарування – це найгірше, що може бути для тонкого волосся.

Шари забирають багато об’єму й залишають волосся прорідженим й схильним до пухнастості. Якщо ж захочеться його вкласти, то доведеться витратити багато стайлінгових засобів, через які пасма стануть жирними на вигляд.

Асиметричний боб

Передня частина й зона тімені – це найрідші ділянки, тому коли задня частина піднята у формі А-лінії, то передні пасма здаються ще тоншими. Стилістка зазначає, що асиметричний боб – не найкраща ідея для тонкого волосся. Така стрижка лише підкреслить рідку текстуру пасм.



а

Вовча стрижка або шег

Попри те, що така стрижка зараз в тренді, вона зовсім не для власниць тонкого волосся. Короткі рвані шари на маківці й довші пасма біля обличчя лише підкреслять ефект рідкого волосся. Шари зроблять волосся тоншим, безформним та нерівномірним.



а

Яку стрижку зробити для тонкого волосся?

Найкращим варіантом є рівний прямий зріз по одній лінії. Для тих, хто хоче динаміки без нашарування, то можна зробити легке обрамлення чи довгий чубчик. Такий варіант допоможе створити ефект густішого й здоровішого волосся.

Створіть цікавий образ завдяки чубчику Біркін, який повернувся в моду, пише In Journal. Чубчик приваблює багатьох своєю недосконалістю. Він має дещо скуйовджену текстуру й довжину, яка вдало поєднується з іншою частиною волосся. Така легкість надає зачісці позачасового характеру, а особливість полягає в тому, що вона підходить різним типам волосся й довжині.

Які стрижки зроблять обличчя худішим?