5 ідеальних зачісок, які омолоджують на 10 років: зберете захопливі погляди
- Французький боб відкриває шию та додає легкості, підходить для прямого або хвилястого волосся.
- Стрижка метелик створює об'єм і густоту, підходить для середньої та довгої довжини волосся.
Правильно підібрана стрижка здатна освіжити образ не гірше за професійний макіяж чи оновлений гардероб. Деякі зачіски здатні пом’якшити риси обличчя, додати волоссю об’єму й створити відчуття легкості й доглянутості.
Досягнути ефекту "мінус 10 років" можна без радикальних змін, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Достатньо лише обрати для себе одну з 5 зачісок, які допоможуть виглядати молодшими й підкреслювати природну красу в будь-якому віці.
Які стрижки здатні омолодити?
Французький боб
Цю стрижку вважають найкращою для омолодження. Коротка довжина вдало відкриває шию, а м’яка текстура додає образу легкості. Стрижка має красивий вигляд на прямому чи хвилястому волоссі, а перевагою її є те, що вона залишається трендовою поза часом.
Стрижка метелик
Така зачіска підійде тим, хто мріє про рух та об’єм у волоссі. Шари від лінії підборіддя обрамляють обличчя та відволікають увагу від вікових змін. Багатошарове волосся виглядає густішим та живішим. Стрижка пасує на середню та довгу довжину.
М’який чубчик у стилі 70-х років
Чубчик-шторка став універсальним. Він добре прикриває лоб, пом’якшує риси обличчя та додає образу природної свіжості. Чубчик можна поєднувати з різною довжиною волосся – від коротких стрижок до довгих хвиль. Плавний перехід робить волосся невибагливим у догляді, а омолоджуючий ефект буде одразу помітним.
Довге волосся з рівним зрізом
Навіть довге волосся може виглядати молодо й стильно, якщо обрати правильну форму. Рівний зріз завжди виглядає акуратно й створює ілюзію густішого волосся. Така лінія витягує силует, робить його витонченим, а риси лиця м’якшими. Рівний зріз підійде для тих жінок, які не хочуть прощатися з довгим волоссям.
Коротке волосся Christy cut
Звичайні короткі стрижки дають помітний ефект омолодження. Зачіска Christy cut з легким об’ємом освіжає риси обличчя, підкреслює очі й не потребує жодної укладки.
До слова, стрижка кінчиків не впливає на швидкість росту волосся, оскільки ріст відбувається з кореня, пише City Magazine. Стрижка допомагає зберегти довжину, запобігаючи ламкості, а кінчики рекомендується підстригати кожні 3 місяці.
Які ще є цікаві новинки про стрижки?
Стрижка боб знову в моді цієї зими та підходить для різних довжин і форм. Боб потребує мінімального догляду, зберігає форму під верхнім одягом та актуальний для зими.
Зростаючий Місяць підходить для стрижки, так як волосся буде добре рости і красиво блищатиме.
