5 идеальных причесок, которые омолаживают на 10 лет: соберете восхищенные взгляды
- Французский боб открывает шею и добавляет легкости, подходит для прямых или волнистых волос.
- Стрижка бабочка создает объем и густоту, подходит для средней и длинной длины волос.
Правильно подобранная стрижка способна освежить образ не хуже профессионального макияжа или обновленного гардероба. Некоторые прически способны смягчить черты лица, добавить волосам объема и создать ощущение легкости и ухоженности.
Достичь эффекта "минус 10 лет" можно без радикальных изменений, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Достаточно лишь выбрать для себя одну из 5 причесок, которые помогут выглядеть моложе и подчеркивать естественную красоту в любом возрасте.
Читайте также Это идеальная стрижка для женщин после 50 лет: берите пример с Шэрон Стоун
Какие стрижки способны омолодить?
Французский боб
Эту стрижку считают лучшей для омоложения. Короткая длина удачно открывает шею, а мягкая текстура добавляет образу легкости. Стрижка красиво смотрится на прямых или волнистых волосах, а преимуществом ее является то, что она остается трендовой вне времени.
Стрижка бабочка
Такая прическа подойдет тем, кто мечтает о движении и объеме в волосах. Слои от линии подбородка обрамляют лицо и отвлекают внимание от возрастных изменений. Многослойные волосы выглядят гуще и живее. Стрижка подходит на среднюю и длинную длину.
Мягкая челка в стиле 70-х годов
Челка-шторка стала универсальной. Она хорошо прикрывает лоб, смягчает черты лица и добавляет образу естественной свежести. Челку можно сочетать с разной длиной волос – от коротких стрижек до длинных волн. Плавный переход делает волосы неприхотливыми в уходе, а омолаживающий эффект будет сразу заметным.
Длинные волосы с ровным срезом
Даже длинные волосы могут выглядеть молодо и стильно, если выбрать правильную форму. Ровный срез всегда выглядит аккуратно и создает иллюзию более густых волос. Такая линия вытягивает силуэт, делает его изящным, а черты лица более мягкими. Ровный срез подойдет для тех женщин, которые не хотят прощаться с длинными волосами.
Короткие волосы Christy cut
Обычные короткие стрижки дают заметный эффект омоложения. Прическа Christy cut с легким объемом освежает черты лица, подчеркивает глаза и не требует никакой укладки.
К слову, стрижка кончиков не влияет на скорость роста волос, поскольку рост происходит с корня, пишет City Magazine. Стрижка помогает сохранить длину, предотвращая ломкость, а кончики рекомендуется подстригать каждые 3 месяца.
Какие еще есть интересные новинки о стрижках?
Стрижка боб снова в моде этой зимой и подходит для разных длин и форм. Боб требует минимального ухода, сохраняет форму под верхней одеждой и актуален для зимы.
Растущая Луна подходит для стрижки, так как волосы будут хорошо расти и красиво блестеть.
Частые вопросы
Какие прически рекомендуются для омоложения на 10 лет?
Рекомендуются пять причесок: французский боб, стрижка бабочка, мягкая челка в стиле 70-х, длинные волосы с ровным срезом и короткие волосы Christy cut. Каждая из этих причесок подчеркивает естественную красоту и добавляет молодости.
Почему прическа 'французский боб' считается омолаживающей?
Французский боб считается омолаживающим, поскольку его короткая длина открывает шею, а мягкая текстура добавляет легкости образу. Он подходит для прямых или волнистых волос и остается трендовым вне времени.
Влияет ли стрижка кончиков на скорость роста волос?
Стрижка кончиков не влияет на скорость роста волос, поскольку рост происходит с корня. Однако регулярная стрижка помогает сохранить длину, предотвращая ломкость волос.