Єдині стрижки, які ідеально пасують для жінок після 50 років: вони личать всім

Жінки після 50 років часто перебувають в пошуку ідеальної стрижки, яка підкреслить риси обличчя та навіть зможе омолодити. Перукарі вже визначили головні тенденції 2025 року, тож визначили кілька стрижок, які найкраще підійдуть для представниць жіночої статі в старшому віці.

Зима – ідеальний час, щоб спробувати нову стрижку, пише 24 Канал. Нова зачіска дозволить будь-якій жінці відчути себе особливою. Можна змінити стрижку й в тому випадку, коли ви втомилися від попередньої зачіски й хочете трохи змінити свій зовнішній вигляд.

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Перукарі склали варіанти найкращих зачісок для жінок після 50 років, які охоплюють діапазон від короткого до середнього волосся. Усі вони модні та універсальні, тож неодмінно сподобаються багатьом.

Каре

Для жінок в старшому віці радимо створити каре до плечей з довгими шарами. Щоб надати їй об’єму, треба скористатися феном, спреєм для волосся й круглою щіткою. А от додавання чубчика додасть певного шику й молодості та навіть пом’якшить образ.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Багатошаровий боб

Саме ця стрижка є дуже популярною, бо може похвалитися своєю універсальністю, оскільки однаково підходить для молодих чи старших жінок. Зачіска чудово видовжує обличчя й робить волосся густішим та здоровішим. Багатошаровий боб складається з кількох шарів, що й надає йому вигідного об’єму.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

М’яка піксі

Коротка стрижка піксі вирізняється короткою довжиною ззаду та стриженими боками з більшою довжиною на маківці. Можна створити м’яке піксі, зберігши верхні шари довшими й хвилястими. Ефект виглядає чудово густому волоссю.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Також можна звернути увагу на стрижки в стилі Джейн Фонди, додати до своєї зачіски чубчик, асиметричне піксі чи навіть асиметричний боб.