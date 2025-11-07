Щоб сухі п’яти щвидко пом’якшити й оновити шкіру п’ят, скористайтеся п’ятьма перевіреними способами, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.
Як повернути п’ятам м’якість?
Піна для гоління та ополіскувач для рота
Ополіскувач має антисептичну й освіжаючу дію, а піна для гоління пом’якшує верхній шар шкіри. Спочатку нанесіть шар піни на сухі п’яти, а тоді змочіть рушник в теплій воді та змішайте з ополіскувачем для рота. Залишіть все на 20 хвилин, а тоді витріть все рушником. У результаті ви маєте отримати гладеньку шкіру.
Натуральні олії
Ароматизовані олії є справжнім еліксиром для п’ят. Оберіть для себе оливкову, кокосову чи мигдалеву олію. Перед сном змастіть ноги олійкою й одягніть бавовняні шкарпетки. До ранку шкіра вбере всі поживні компоненти, тому тріщини стануть менш помітними. Такий метод варто застосовувати 2 – 3 рази на тиждень.
Натуральна олія добре відновлює сухість п'ят / Фото Freepek
Сольова ванна для стоп
Ця процедура досить проста, але ефективна. Тепла вода відкриє пори, а морська сіль відлущить ороговілі клітини. Жменю морської солі треба насипати у миску з гарячою водою й додайте кілька крапель ефірної олії лаванди. Замочіть ноги на 15 хвилин, витріть насухо й нанесіть крем.
Вазелін
Старий метод відомий багатьом. Вазелін чудово відновлює шкіру, тому перед сном варто нанести шар крему на п’яти, одягнути шкарпетки, а зверху – поліетиленові пакети, які створять ефект тепла. Вже на ранок шкіра стане м’якою. Для стійкого результату можна повторювати кілька разів на тиждень.
Регулярність
Щоб будь-який метод дав результат, слід дотримуватися результативності. Потрібно двічі на тиждень виділяти 15 хвилин на догляд за стопами, щоб вони завжди були ніжними.
