Одна сумка, яка стане хітом сезону: купуйте її вже зараз
- Сумка-відро стала найпопулярнішою серед модних інфлюенсерів і має всі шанси стати головною інвестицією в гардеробі на весняно-літній період.
- Експерти рекомендують вибирати нейтральні відтінки для сумки-відра, такі як чорний, бежевий, молочний чи бордовий, щоб легко інтегрувати її в різні образи.
- Популярність сумки-відра циклічна, але цього року вона знову стала головним трендовим акцентом серед аксесуарів завдяки своїй оригінальній формі.
Дівчата звикли носити красиві базові сумки, однак деякі красиві варіанти аксесуарів виглядають навіть ефектніше й елегантніше. Цікаву сумку для стильних дівчат подарував Тиждень моди, які стали справжньою свіжістю.
На вулицях модних міст домінували довгі пальта, шкіряні речі та сумки-відра, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Базові речі – це гарно, але не забувайте, що для того, щоб мати красивий вигляд, варто додати до свого гардероба щось ефектне. Цього сезону неймовірно гарним аксесуаром є сумка-відро.
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Така сумка наразі є найпопулярнішою серед модних інфлюенсерів. Деякі експерти кажуть, що ця сумка є в списку найпопулярніших аксесуарів та вже стала однією з найулюбленіших моделей ікон стилю. Багато таких моделей сумок були представлені в рамках колекції весна – літо 2025 з цікавим масивним шкіряним ремінцем чи з елегантним золотистим.
Сумка-відро не є новинкою. Такі варіанти сумок були популярними ще в 1978 році, але тепер вони вже стали сучаснішими. Багатьом може здаватися, що сумку-відро важко адаптувати до різних образів, але це не так. Переконатися в іншому вам допоможуть образи модних дівчат, які на власному прикладі показують, як красиво цей аксесуар можна інтегрувати в гардероб.
Судячи з того, як популяризують цю сумку, то аксесуар має всі шанси стати вашим фаворитом на весняно-літній період. Фахівці кажуть, що сумка-відро може стати головною інвестицією в гардеробі, оскільки оригінальна форма робить її головною родзинкою аутфіту.
Для того, щоб додавати сумку під різні кольори, краще зосередитися на нейтральних відтінках – чорному, бежевому, молочному чи трендовому бордовому. З певною періодичністю дизайнери додають цю сумку у свої колекції, але вона на певний час згасає, а потім знову стає актуальною, тому цього року вона вчергове стала головним акцентом серед всіх аксесуарів на весняно-літню пору.