Дорогий вигляд речей – це не про ціну вбрання, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Уся річ в креативному стилі й нейтральних відтінках. Навчитися творчо підходити до стилю одягу – це навички, які потребують часу.

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Та для того, щоб вишукано виглядати, потрібно обрати правильні відтінки. Ніщо не допоможе повсякденним речам краще, ніж вишукана палітра кольорів.

Як виглядає дорогий колір

Найкраще відображає статусність сірий колір. Він є нейтральним, тому його обожнюють всі модниці – від Парижа до Копенгагена та Мілана. Важливим нюансом залишається те, що для того, щоб колір виглядав дорого, потрібно підібрати відповідне вбрання.

Навіть якщо у вас обмежений бюджет, то кілька порад допоможуть якнайкраще стилізувати сірий колір в образі, щоб мати чудовий та розкішний вигляд.

Навесні, коли погода ще буває часом прохолодною, можна приміряти в’язаний комплект з сірого кардигана й спідниці. До такого образу можна підібрати красиве взуття на підборах та якісні аксесуари.

Ще одним красивим способом приміряти на собі сірий колір у весняну пору є поєднання сірого гольфа, сірих штанів та пальта. Щоб аутфіт не виглядав нудним, можна трішки погратися з текстурами.

Для створення класичного образу приміряйте жакет та штани в сірому відтінку. Під низ одягніть білу футболку й розбавте аутфіт білими туфлями чи кросівками. Ці речі дозволять вам завжди мати гарний вигляд.

Окрім цих образів, можна по-різному експериментувати й комбінувати сіру футболку з сірими джинсами чи носити сірий лонгслів зі штанами палаццо чи довгою спідницею. Також додавайте у свій гардероб сірі кросівки, які є дуже модними цього року чи сірі сумки, оскільки цей колір завжди вважався другим чорним.