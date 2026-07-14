Про це детальніше – модельєр розповів у своєму інстаграмі.

Сумки, які стануть головними хітами літа 2026

Цього сезону лідером трендів залишаються плетені сумки, які вже давно здобули статус літньої класики. Однак Андре Тан порекомендував шукати моделі з незвичайним плетінням, що імітує унікальну ручну роботу. Особливу популярність знову мають солом'яні сумки з рафії, які масово з'являються у свіжих колекціях світових брендів.

Ще одним цікавим трендом стали тканинні сумки. Чимало людей недооцінюють цей матеріал та вважають його занадто простим. Втім, як зазначив стиліст, яскравий смугастий варіант або модель з цікавим принтом здатні миттєво підкреслити та зробити дорожчим навіть найпростіший повсякденний одяг.

Шанувальницям жіночного стилю дизайнер запропонував звернути увагу на м'які сумки-мішечки. Вони виглядають надзвичайно елегантно, а довгі ручки таких моделей, до речі, візуально видовжують силует.

Якщо ж вам потрібен максимально універсальний варіант, то прямокутна сумка стане безпрограшним рішенням, яке пасуватиме до будь-якої події.

Без сумок-кошиків важко уявити теплий сезон, підкреслив український стиліст. Вони легко створюють розслаблений настрій як під час ранкового сніданку на узбережжі, так і на вечірній прогулянці містом.

Андре Тан також наголосив, що не треба гнатися за кількістю речей. Набагато краще знайти одну якісну та улюблену модель на весь сезон, ніж купувати кілька випадкових сумок, які швидко набриднуть.

А який "бабусин" аксесуар став головним хітом цього літа – читайте більше в нашому матеріалі.