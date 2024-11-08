Трендові сумки осені 2024: вони підкорять серце кожної

Сумка була і залишається найближчою помічницею жінки. Вона зручна тим, що в ній можна носити з собою багато різних потрібних речей, а не розпихати все по кишенях. Крім того, сумки стали гарним аксесуаром та чудовим доповненням до образів.

Цього року бренди акцентували увагу на зручності та міцності, пише 24 Канал. До нових моделей увійшли сумки карго, клатчі, вінтажні сумки чи сумки з акцентними деталями.

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Вінтажні сумки

Завдяки своїй унікальності вінтажні сумки стали справжнім хітом на модних показах 2024. Сумки в стилі 60-х і 70-х, а також культові моделі, такі як Birkin від Hermès, залишаються на піку популярності завдяки своїй елегантності та безсмертному дизайну.

Також бренди активно оновлюють класичні моделі, надаючи їм нові кольорові палітри та матеріали, щоб вони відповідали актуальним трендам. Така сумка ідеально підійде для поціновувачів вінтажу та оригінальності.



Трендові сумки на осінню пору / Колаж Lady 24

Витягнута сумка

Витягнута сумка "такса" є однією з ключових тенденцій 2024 року. Вона виділяється своєю довгою та вузькою формою, що додає елегантності образу. Така модель зазвичай із довгими ручками, які кріпляться посередині.

Ця сумка добре підходить як для повсякденного образу, так і для вечірніх виходів, що робить її універсальною та стильною. Вона легко поєднується з різними стилями, додаючи витонченості та довершеності будь-якому образу.



Модні сумки на осінню пору / Колаж Lady 24

Сумки тоут

Ця модель є надзвичайно практичною та ідеально підійде як усім business gils для роботи, так і усім для повсякденних справ, адже є вмісткою, зручною та стильною. На модних показах 2024 бренди показують нові форми старої класики – цікава фурнітура, незвична тканина, цікаве забарвлення. Це дозволяє подивитись на добре знайоме під новим кутом.



Стильні сумки на осінню пору / Колаж Lady 24

Клатчі

У 2024 році на піку популярності сумки клатчі, які знову стають невід’ємною частиною вечірнього гардероба. Бренди показують, що сучасні клатчі можуть бути не лише елегантними, але й функціональними та практичними – деякі стали місткішими, що дозволяє взяти з собою все необхідне.

Дизайнери пропонують моделі з оригінальними акцентами – ланцюжки, блискітки, металеві деталі та навіть анімалістичний принт. Такі клатчі гарно доповнять образ та зроблять його більш елегантним.



Трендові сумки на осінню пору / Колаж Lady 24

Усі ці моделі сумок – ідеальний варіант для довершення осіннього образу на основі розкішного пальта в довжині максі чи красивої дублянки в дорогих кольорах. Сумка – це незамінний аксесуар, тому обов’язково спробуйте додати щось з цього списку для свого аутфіту.