Будьте в тренді: 5 сумок, які носять цього сезону всі модниці

Сумка – невід’ємний аксесуар всіх дівчат. Без сумки важко уявити будь-який образ, тому радимо звернути увагу на красиві елементи різних форм та моделей, щоб можна було створити цікавий ансамбль.

Сумка є зручним та практичним доповненням до будь-якого образу, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Модні блогерки постійно демонструють на собі останні новинки, тож пропонуємо переглянути сумки, які будуть актуальними цього сезону.

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Леопардовий шопер

Ми дуже часто носили леопардовий принт минулого сезону, втім цього року бренди продовжують захоплюватися тваринними принтами. У повсякденному образі радимо носити сумку з джинсами, лоферами та жакетом. Можна навіть обирати таку сумку, в якій поміститься ноутбук.

Солом’яний кошик

Коли надворі температура буде вищою за 15 градусів тепла, тоді можна одягати прямі джинси, смугасту сорочку, накидати на плечі светр й доповнювати аутфіт солом’яним кошиком.

Біла сумка багет

Сумка-багет є центральним елементом образу. Образ нейтрального відтінку можна доповнити контрастною сумкою, а от сірий комплект довершити білим аксесуаром.

Сумка кроше

Ця сумка може нагадати всім нам відому авоську. В’язана сумка гачком продовжить прикрашати образи на весняно-літній сезон. Цікавий біло-чорний шопер ідеально доповнить образ з джинсами та білою майкою.

Монограмна сумка

Сумка з логотипом може видаватися дешевою, але в певних випадках, як до прикладу, вінтажна Gucci — вишукано та преміально. Модниця доповнила такою сумкою образ з блакитних джинсів, сірого бомбера та мокасинів з коров'ячим принтом.

До речі, сумка-боулінг, яка була популярною в нульових, знову стане трендом 2025 року після показу Prada в Мілані.