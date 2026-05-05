Саме тому багато хто намагається обирати максимально універсальні моделі, які пасують до більшості образів. Але зазвичай це призводить до того, що вибір звужується до класики: чорних сумок, а іноді – бежевих як більш "безпечний" варіант. Втім, як зазначає модне видання Who What Wear, універсальність не обмежується лише цими двома кольорами. Насправді існує ще щонайменше шість відтінків сумок, які так само легко поєднуються з різним одягом.

Серед них – глибокий бордовий, який виглядає стримано, але підходить майже до всього.

Пісочні відтінки сумок також вважаються дуже універсальними: вони добре комбінуються як із темними, так і з яскравими кольорами в одязі.

Ще один варіант – темно-зелений. Він спокійний, глибокий та пасує навіть до червоного, не створюючи перевантаженого поєднання.

Більш несподіваний вибір – приглушений помаранчевий із "іржавим" підтоном. Він виглядає спокійніше, ніж яскраві варіанти, але все одно додає образу акцент.

Також у списку є світло-блакитні сумки – один із найбільш недооцінених, але дуже універсальних варіантів, який легко поєднується з більшістю речей у гардеробі.

І нарешті – білий колір. Це базовий варіант, який освіжає будь-який образ і підходить практично до всього.

Сумки від українських брендів / Фото KOZHUHAR, VerbenA Handbags, VIKELE STUDIO, JUNA, COACH, POELLE, VerbenA Handbags

Як підібрати сумку, щоб вона пасувала до будь-якого образу?

MIR Kash Blogs пише, що сумку варто обирати не тільки під колір одягу, а й під те, куди ви йдете і який у вас настрій.