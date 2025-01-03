5 сумок, які ви точно захочете мати цієї зими: вони стильні та ефектні

Дівчата люблять мати кілька варіантів верхнього одягу й додавати до кожної речі ще й сумку. У нашому гардеробі сумок замало не буває, тому розповідаємо про найпопулярніші варіанти, які варто додати до свого гардероба.

Зима – це не лише час для покупок теплих пальт, шарфів чи стильних аксесуарів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Навіть в холодну пору сумка стає важливим елементом образу. Особливо важливо, коли сумки поєднують у собі стиль та комфорт.

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Є 5 сумок на зиму, які зможуть підкреслити зимові образи так, щоб вони виглядали неперевершеними.

Замшева сумка

Цей варіант сумки є найпопулярнішим. Вона приємна на дотик, зручна, приваблива та ще й універсальна. Поєднуйте сумку з теплим пальтом чи трендовою коричневою шубою.

East-west сумка

Така сумка вважається сучасною класикою. Вбранню вона надає певної строгості й пасує до багатьох стилів одягу.

Teddy сумка

Зима – найкраща пора для носіння сумки зі штучного хутра. Найкраще цей аксесуар пасує до кучерявих шуб чи верхнього одягу з довгим ворсом.

Сумка з анімалістичним принтом

Цього року в моду увійде коров’ячий анімалістичний принт, тож придивіться саме до такого аксесуара, який стане чудовою родзинкою вашого образу.

Сумка з грайливим декором

Перетворіть свою сумку на щось цікаве за допомогою кількох прикрас. Це можуть бути брелоки, іграшки чи брошки, які зроблять її частиною образу.

Щодо кольору сумки, то можете обирати для себе базові кольори, які завжди й до всього підходять. Також вдало будуть виглядати яскраві варіанти, які додадуть певної родзинки вашому аутфіту.