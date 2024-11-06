Осінь – пора року для светрів: 6 модних варіантів на кожен день

Складно уявити осінь без красивого светра, який зігріває. З приходом холодних днів та мінусової температури теплі речі з шафи стають справжнім мастхевом. Класикою осінньо-зимового гардероба є светри, тому радимо звернути увагу на найпопулярніші з них.

На подіумах моделі крокували у светрах з орієнтиром на практичність та затишок, пише 24 Канал з посиланням на L'Officiel. Стилісти зазначають, що цього сезону вони є важливою частиною найстильніших поєднань. Щоб створити безліч красивих образів, пропонуємо переглянути фасони, які представили дизайнери.

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Гібрид шарфа та светра

Не так давно в моді з’явилося пальто з шарфом, яке вшите у верхній одяг. Тренд на нього розпочався зі скандинавського бренду Toteme та його моделлю у 2021 році.

Тепер бренди вирішили презентувати гібрид шарфа та светра. Ця річ має доволі цікавий вигляд. Ви можете придбати вже готовий такий светр або ж поєднувати разом з ним шарф в тон. Важливо лише, аби він відтворював колір й текстуру светра.



Стильні светри на осінь 2024 / Фото L'Officiel

З високою горловиною

Светр з горловиною – це один із найпопулярніших варіантів, який належить до базового елемента гардероба. Комбінуйте такий светр із замшевою спідницею, поєднуйте зі шкіряними штанами чи палаццо.



Красиві светри на осінь 2024 / Фото L'Officiel

У стилі ретро

Візерунок аргайл з ромбами та квадратами – ідеальний варіант для светра на осінню пору. Бренд Altuzarra рекомендує поєднувати ретро-светр зі спідницею в довжині максі, а Balmain зі шкіряними штанами та пальто.



Стильні светри на осінь 2024 / Фото L'Officiel

Класичний

Обирайте светр в нейтральних відтінках, який посяде особливе місце в моді завдяки своїй універсальності. Цей класичний светр доповнюйте шкіряними штанами, спідницею з високими чоботами чи базовою спідницею в довжині максі.



Модні светри на осінь 2024 / Фото L'Officiel

Пухнастий

В осінньо-зимову пору пухнасті текстури посідають особливе місце. Виглядають вони доволі невимушено й святково. Обирайте для себе светри з мохеру чи з об’ємним пушком.



Стильні светри на осінь 2024 / Фото L'Officiel

Вкорочений

Щоб урізноманітнити свої образи та зробити їх цікавішими, рекомендуємо додати до гардероба вкорочені светри. Певний період вони вважалися антитрендовими, втім цього року повернуться в моду. Носити їх треба обов’язково з термобілизною чи майкою під низом.



Ефектні светри на осінь 2024 / Фото L'Officiel

Щодо кольорів, то актуальними завжди залишаться два кольори – білий та чорний, які пасуватимуть до будь-якого низу. До безсмертної класики відноситься сірий, коричневий чи червоний, а от в тренді цього року буде светр у відтінку бордо. Окрему ланку займають соковиті, яскраві кольори светрів, які є чудовою акцентною річчю в образі.