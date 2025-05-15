Демі Мур, Мей Маск та королева Ранія: світові знаменитості, які носять вишиванки

Українські вишиванки носять знаменитості в усьому світі. Закордонним зіркам настільки сподобався наш національний елемент гардероба, що вони залюбки приміряють на собі вишиванки під час світських виходів.

Без перебільшення, українська вишиванка підкорила цілий світ, пише 24 Канал. Сорочку з унікальними для нашої країни узорами має Мей Маск, Демі Мур, Кетрін Зета-Джонс, королева Летиція та багато інших відомих людей.

Читайте також Які вишиванки носили українці 100 років тому: фото старовинних сорочок

Етнічний одяг України вже став світовим трендом. Виходи знаменитостей у вишиванках свідчать про захоплення українською культурою. Зірки залюбки приміряють на собі вишиті сорочки й сукні, тож розглянемо, які знаменитості вже встигли приміряти на собі річ, яка є частиною нашої культури й традицій.

До речі! Ми розповіли у матеріалі про найкращі вишиванки, які можна купити від українських брендів.

Келлі Разерфорд

Акторка Келлі Разерфорд одягнула вишиванку від українського бренду Etnodim під час відпочинку в Італії. Вишиванка була оздоблена орнаментом, що притаманний Полтавщині.

Фасон цієї вишиванки дуже цікавий: на об'ємних рукавах зроблена сітка з ромбів. В кожен з цих секторів вписане деревце. Родзинку цій вишиванці додає зав'язка на шиї ззаду. Придбати таку вишиванку можна за 10 280 гривень на сайті бренду.

Королева Максима

Королева Нідерландів Максима під час турне Карибськими островами одягнула сукню-вишиванку від українського бренду FOBERINI. На ній була блакитна сукня з великими білими узорами.

Демі Мур

Акторка має у своєму гардеробі вишиту жовту сукню від українського бренду Vita Kin. Голлівудська зірка має у своєму гардеробі ще зелену сукню з українськими орнаментами.

Мей Маск

Відома дієтологиня Мей Маск має у своєму гардеробі має кілька вишиванок від українських брендів. Знаменитість раніше з’являлась у вишитій сукні від Юлії Магдич, а також носила класичну вишиванку з мінімалістичними узорами.

Королева Ранія

Королева Йорданії у своєму гардеробі має чимало вишиванок. Вона їх часто приміряє в різних кольорах та фасонах.

Також вишиванку від українських брендів має співачка та фотомодель Діта фон Тіз, Кетрін Зета-Джонс, Клаудія Шиффер, Адель, королева Іспанії Летиція та багато інших.