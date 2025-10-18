У п’ятницю ввечері, 17 жовтня, стартувала прем’єра романтичного шоу "Холостяк". Головним героєм реаліті став український актор Тарас Цимбалюк, який на знайомство з дівчиною постав у красивому образі й дорогому аксесуарі.

Перша вечірка романтичного шоу відбулася у стилістиці кінофестивалю, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Холостяк". Дівчата під’їжджали на білому лімузині й крокували до Тараса по червоній доріжці. На вечірку учасниці підібрали для себе красиві сукні, а холостяк був у досить красивому образі.

Як виглядав Тарас Цимбалюк у першому випуску?

На вечірку стилісти підібрали для Тараса білий смокінг з чорним метеликом. У білосніжній сорочці, піджаку та класичних чорних штанах, актор випромінював впевненість. Втім, доволі статусним образ вийшов завдяки аксесуару на руці – годиннику.

Користувач Threads @cats_and_watches здобув популярність завдяки аналізу годинників українських знаменитостей. Його профіль вже налічує понад 10 тисяч підписників, тож цього разу до модного аналізу потрапив саме Тарас Цимбалюк.

Для вечірки холостяк обрав годинник відомої фірми Rolex GMT-Master II 126711CHNR, який називають Root Beer. Ціна такого аксесуара – понад 18 тисяч євро.

GMT-Master з’явився у 1955 році для пілотів Pan Am, а в 1970-х Rolex випустив версію Root Beer у коричнево-золотій гамі,

– йдеться у дописі.

За словами блогера, перші такі моделі мали пластикове скло, яке на той час вважалося модним. Особливої слави цій версії додав актор Клінт Іствуд, який часто його носив.



Дорогий годинник Тараса Цимбалюка / Скриншот з Threads

Які годинники обирають українські знаменитості?