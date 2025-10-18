В пятницу вечером, 17 октября, стартовала премьера романтического шоу "Холостяк". Главным героем реалити стал украинский актер Тарас Цимбалюк, который на знакомство с девушкой предстал в красивом образе и дорогом аксессуаре.

Первая вечеринка романтического шоу состоялась в стилистике кинофестиваля, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Холостяк". Девушки подъезжали на белом лимузине и шагали к Тарасу по красной дорожке. На вечеринку участницы подобрали для себя красивые платья, а холостяк был в довольно красивом образе.

Как выглядел Тарас Цимбалюк в первом выпуске?

На вечеринку стилисты подобрали для Тараса белый смокинг с черной бабочкой. В белоснежной рубашке, пиджаке и классических черных брюках, актер излучал уверенность. Впрочем, довольно статусным образ получился благодаря аксессуару на руке – часам.

Пользователь Threads @cats_and_watches получил известность благодаря анализу часов украинских знаменитостей. Его профиль уже насчитывает более 10 тысяч подписчиков, поэтому на этот раз в модный анализ попал именно Тарас Цимбалюк.

Для вечеринки холостяк выбрал часы известной фирмы Rolex GMT-Master II 126711CHNR, которые называют Root Beer. Цена такого аксессуара – более 18 тысяч евро.

GMT-Master появился в 1955 году для пилотов Pan Am, а в 1970-х Rolex выпустил версию Root Beer в коричнево-золотой гамме,

– говорится в заметке.

По словам блогера, первые такие модели имели пластиковое стекло, которое в то время считалось модным. Особой славы этой версии добавил актер Клинт Иствуд, который часто его носил.



Дорогие часы Тараса Цимбалюка / Скриншот с Threads

Какие часы выбирают украинские знаменитости?