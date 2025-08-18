Українська співачка Тіна Кароль вкотре продемонструвала свій смак, майстерно поєднавши актуальні тренди з вишуканістю у своєму крайньому виході у світ. Зірка одягла яскраве вбрання від українського бренду VISHNI.

Стильний образ вже наробив галасу в мережі, й водночас задав ідеальний приклад сукні на останні дні серпня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Instagram Тіни.

Читайте також Просто та із шиком: Ріанна показала, як треба носити худі та джинси

Яку сукню Тіна Кароль обрала для виходу в серпні?

На нещодавніх знімках на тлі стилізованого урбаністичного простору, співачка продемонструвала своє сміливе відчуття моди у яскравій лимонній мінісукні з асиметричним кроєм, численними вирізами та драпіруванням, що підкреслює її фігуру.



Тіна вийшла у світ у стильній лимонній сукні / Фото з інстаграму @tina_karol

Сукню доповнює декоративний шлейф. Тіна застилізувала образ прозорими окулярами та босоніжками на підборах з рептилійним принтом, а зачіску обрала лаконічну, з м'якими хвилями та недбало розпущеним пасмом.

Поєднання елементів створило стильний, зухвалий і водночас жіночний образ.



Тіна Кароль показала ідеальну сукню на літо / Фото з інстаграму @tina_karol

На додачу до всього, сукню зараз можна придбати зі знижкою на сайті бренду VISHNI за 2 800 гривень. Цей модний вибір співачки підкреслює здатність виглядати стильно навіть у мінімалістичних образах.

Як відреагували шанувальники на образ Тіни?

Під дописом зірка отримала шквал похвал від своїх підписників. Багато хто назвав її "богинею стилю" і порівняв образ з "літніми променями у сукні":

"Така ух, що захоплює дух".

"Окуляри дуууууже личать".

"Вам дуже личить ця сукня!".

"Наша водночас ніжна та скандальна дівчинка".

"Мальвінка у стилі лофт".

А раніше стильний образ продемонструвала Іванка Трамп. Її помітили в Лондоні у рожевому корсеті та штанах палаццо, які ідеально сиділи на дівчині.