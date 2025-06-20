За 33 тисячі гривень: Тіна Кароль здивувала відвертою сукнею

Тіна Кароль любить обирати для себе красиве вбрання, яке підкреслює її струнку фігуру та зону декольте. Знаменитість опублікувала кілька кадрів з театру, на яких постала в сукні від українського бренду.

Співачка обожнює жіночні та елегантні фасони, тому завжди підбирає для себе особливі речі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Тіни Кароль.

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Раніше візитівкою Тіни Кароль була червона помада та локони з проділом, а тепер зірка вже тривалий час робить ставку на зібране волосся, яке має ідеальний вигляд з базовими речами та вишуканим вбранням.

Новий образ Тіни Кароль

Виконавиця має бездоганний смак у виборі суконь, тож всі придбані нею речі мають стильний та чарівний вигляд. Тіна Кароль не боїться експериментувати, тож приміряла відверту та красиву сукню від українського бренду Nue.

Плаття Coraline з весняно-літньої колекції 2025 року коштує понад 33 тисячі гривень. Сукня максі чорного кольору має відкриту спинку та вирізи з двох боків. Вбрання створене зі струмливого трикотажу та доповнене об’ємним кораловим бра ручної роботи зі стразової тканини.

Сукня від українського бренду є частиною ексклюзивної колекції, що натхненна захоплюючою красою Мальдівських островів.

Свій образ Тіна Кароль доповнила білими босоніжками. Вона зробила фірмову зачіску, заклавши передні пасма волосся назад, вклавши їх у локони. Однак, як завжди, співачка залишила малесенькі пасма спереду, які додають її зачісці особливого шику.

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