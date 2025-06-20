За 33 тисячі гривень: Тіна Кароль здивувала відвертою сукнею
- Тіна Кароль вразила відвертою сукнею від українського бренду Nue, вартістю понад 33 тисячі гривень, з весняно-літньої колекції 2025 року.
- Сукня чорного кольору з відкритою спинкою та вирізами, доповнена кораловим бра зі стразової тканини, натхненна красою Мальдівських островів.
Тіна Кароль любить обирати для себе красиве вбрання, яке підкреслює її струнку фігуру та зону декольте. Знаменитість опублікувала кілька кадрів з театру, на яких постала в сукні від українського бренду.
Співачка обожнює жіночні та елегантні фасони, тому завжди підбирає для себе особливі речі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Тіни Кароль.
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Раніше візитівкою Тіни Кароль була червона помада та локони з проділом, а тепер зірка вже тривалий час робить ставку на зібране волосся, яке має ідеальний вигляд з базовими речами та вишуканим вбранням.
Новий образ Тіни Кароль
Виконавиця має бездоганний смак у виборі суконь, тож всі придбані нею речі мають стильний та чарівний вигляд. Тіна Кароль не боїться експериментувати, тож приміряла відверту та красиву сукню від українського бренду Nue.
Плаття Coraline з весняно-літньої колекції 2025 року коштує понад 33 тисячі гривень. Сукня максі чорного кольору має відкриту спинку та вирізи з двох боків. Вбрання створене зі струмливого трикотажу та доповнене об’ємним кораловим бра ручної роботи зі стразової тканини.
Сукня від українського бренду є частиною ексклюзивної колекції, що натхненна захоплюючою красою Мальдівських островів.
Свій образ Тіна Кароль доповнила білими босоніжками. Вона зробила фірмову зачіску, заклавши передні пасма волосся назад, вклавши їх у локони. Однак, як завжди, співачка залишила малесенькі пасма спереду, які додають її зачісці особливого шику.
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