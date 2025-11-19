Уникайте цих тіней після 40 років: вони додадуть зайвого віку
- Візажисти радять жінкам після 40 років уникати яскравих та блискучих тіней, зокрема червоних та металізованих, які можуть візуально зістарити шкіру.
- Рекомендується використовувати матові нюдові відтінки, такі як слонова кістка для світлої шкіри та мокко для темнішої, щоб створити природний вигляд.
Досвідчені візажистки радять жінкам після 40 років уникати тіней для повік, які здатні сильно вплинути на вік та зробити візуально старшими. Певні кольори на зрілій шкірі мають кепський вигляд, тому їх треба оминати.
Деякі яскраві та блискучі тіні здатні зістарити шкіру після 40 років, пише 24 Канал з посиланням на She Finds. Щоб зробити акуратний макіяж, важливо підбирати тіні під тон шкіри й робити ставку на матові нюдові чи нейтральні тіні.
Яких тіней треба уникати жінкам після 40 років?
Червоні тіні
Жінкам краще утримуватися від тіней червоного чи малинового відтінку. Такі яскраві тони здатні створювати ефект втомленості. Тим паче, вони виглядають досить дивно й не підходять під жоден образ.
Червоні тіні не варто використовувати після 40 років / Фото Pinterest
Металічні тіні
Металізовані тіні після 40 років здатні підкреслювати зморшки. Вони ще більше виставлять напоказ рельєф, який ви спробуєте згладити.
Які тіні краще використовувати?
Візажисти радять зробити ставку на матовий нюдовий відтінок на всю повіку. Для світлої шкіри підійде колір слонової кістки, а для темнішої – тон мокко. Матова текстура вже не дозволить акцентувати увагу на дрібних зморшках, а створить відчуття природного та свіжого вигляду.
Королева Летиція демонструє, що для жінок після 50 років найкраще підходить підводка сливового кольору, яка освіжає і підсилює погляд, пише Vogue Spain. Сливовий відтінок підводки додає теплоти й виразності очам, але без суворості чорної підводки, і підходить для різних кольорів очей.
Які ще є цікаві поради?
Жінки після 60 років частіше обирають короткі стрижки через втрату об'єму волосся з віком. Асиметричний боб, класичне піксі та класичний боб – це стрижки, які омолоджують та легко доглядаються.
Надмірна кількість пудри та чіткий контур очей можуть створити ефект маски та втомленого вигляду, тому краще використовувати рідкі пудри та коричневі тіні.
