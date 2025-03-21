З чим носити тренч цієї весни: чудові образи, які сподобаються всім

Після теплих курток й пальт всі ми переходимо на тренчі. Вони є ідеальним верхнім одягом на період, коли гуляти в шкірянці ще досить прохолодно. Тренч є універсальним, оскільки поєднується з будь-яким вбранням та взуттям.

Дівчата люблять тренч за те, що він легкий у стилізації, пише 24 Канал. З ним можна носити спідниці, сукні, а також світшоти й джинси, а це означає, що під цей верхній одяг можна носити кеди, кросівки, чоботи чи туфлі на підборах, балетки та лофери.

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Завдяки широкому діапазону вбранню, який можна стилізувати з тренчем, цю річ без вагань можна додавати у свій гардероб. Кінець березня – ідеальний час для носіння тренча, тож пропонуємо переглянути кілька цікавих комбінацій від модних дівчат.

Вкорочений тренч + джинсовий образ

Модниця Анук Ів почала демонструвати на собі вкорочений тренч, який поєднала з джинсовою сорочкою й мішкуватими джинсами. Її образ доповнили класичні лофери та велика сумка.

Тренч + балетки

Якщо вам вже трохи набриднув класичний бежевий тренч, тоді радимо звернути увагу на оливковий відтінок. Він також гарно виглядає й добре поєднується із базовими речами – блакитними джинсами й чорними балетками.

Тренч + гольф

У випадку, якщо на вулиці буде досить прохолодно, то під тренч можна одягнути теплий светр з горловиною й поєднати його з джинсами та чоботами на підборах.

Тренч + замшеві кросівки

Цього року взуттям №1 на весняну пору вважаються коричневі кросівки. Щоб створити ефектний вигляд, поєднайте коричневий тренч з кросівками в тон й довершіть образ сумкою того ж кольору.

Обирайте для себе тренч на осінь в будь-якому кольорі, оскільки ви точно не пожалієте про цю річ у своєму гардеробі.