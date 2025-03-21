З чим носити тренч цієї весни: чудові образи, які сподобаються всім
- Тренч є універсальним верхнім одягом, який можна поєднувати з різними стилями одягу та взуття, включаючи спідниці, сукні, джинси, кеди, кросівки, чоботи, туфлі та лофери.
- Різні стилі тренчів, як-от вкорочений тренч, оливковий або коричневий тренч, можна комбінувати з джинсовим одягом, светрами з горловиною, балетками та замшевими кросівками для створення стильних образів.
- Тренч можна адаптувати для різних погодних умов, додаючи теплі светри або вибираючи різні кольори, щоб створити ефектний вигляд.
Після теплих курток й пальт всі ми переходимо на тренчі. Вони є ідеальним верхнім одягом на період, коли гуляти в шкірянці ще досить прохолодно. Тренч є універсальним, оскільки поєднується з будь-яким вбранням та взуттям.
Дівчата люблять тренч за те, що він легкий у стилізації, пише 24 Канал. З ним можна носити спідниці, сукні, а також світшоти й джинси, а це означає, що під цей верхній одяг можна носити кеди, кросівки, чоботи чи туфлі на підборах, балетки та лофери.
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Завдяки широкому діапазону вбранню, який можна стилізувати з тренчем, цю річ без вагань можна додавати у свій гардероб. Кінець березня – ідеальний час для носіння тренча, тож пропонуємо переглянути кілька цікавих комбінацій від модних дівчат.
Вкорочений тренч + джинсовий образ
Модниця Анук Ів почала демонструвати на собі вкорочений тренч, який поєднала з джинсовою сорочкою й мішкуватими джинсами. Її образ доповнили класичні лофери та велика сумка.
Тренч + балетки
Якщо вам вже трохи набриднув класичний бежевий тренч, тоді радимо звернути увагу на оливковий відтінок. Він також гарно виглядає й добре поєднується із базовими речами – блакитними джинсами й чорними балетками.
Тренч + гольф
У випадку, якщо на вулиці буде досить прохолодно, то під тренч можна одягнути теплий светр з горловиною й поєднати його з джинсами та чоботами на підборах.
Тренч + замшеві кросівки
Цього року взуттям №1 на весняну пору вважаються коричневі кросівки. Щоб створити ефектний вигляд, поєднайте коричневий тренч з кросівками в тон й довершіть образ сумкою того ж кольору.
Обирайте для себе тренч на осінь в будь-якому кольорі, оскільки ви точно не пожалієте про цю річ у своєму гардеробі.