Привіт з 2010: яке фарбування в тренді навесні 2025

Британська співачка Вікторія Бекхем давно задає тренди. Вона вважається іконою стилю протягом десятиліть. Нещодавно Вікторія створила новий тренд на фарбування.

В моду цьогоріч повертається фарбування, яке було трендовим ще у 2010. Йдеться про те саме легендарне омбре, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Один копійчаний засіб, який допоможе зробити погляд виразнішим: додайте його у косметичку

Як варто пофарбувати волосся цієї весни

Омбре у 2010 році стало популярним, завдяки зіркам. Тоді так фарбувалися Джессіка Альба, сестри Олсен та Дрю Беррімор.

Зараз же цей варіант обрала для себе Вікторія Бекхем. Нещодавно вона вирішила радикально змінити імідж – зробила боб і пофарбувала волосся в техніці омбре.

Головною перевагою омбре є його універсальність. Ця техніка дозволяє зробити плавний перехід між абсолютно контрастними відтінками.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.



Як виглядає Вікторія Бекхем зараз / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, яку зачіску варто зробити цієї весни.