Він буде всюди: встигніть зробити манікюр у найтрендовішому кольорі весни 2025

Колір вершкового масла або так званий "butter yellow" був у тренді ще торік. Цьогоріч він не втрачає своєї актуальності. Навпаки, серед модниць почалася нова хвиля любові до цього відтінку.

"Butter yellow" це достатньо універсальний відтінок. Він прекрасно підійде навіть для тих, кому потрібно дотримуватись суворого дрескоду, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Як виглядає "butter yellow" на нігтях

Цей колір виглядає гарно на абсолютно будь-якій довжині нігтів. Не граю вагому роль і форма.

Щоб зробити такий манікюр цікавішим, можна прикрасити нігті за допомогою:

малюнків;

блискіток;

стразів;

об'ємних фігурок.

Також "butter yellow" стане чудовою альтернативою білому кольору у френчі. Завдяки цьому відтінку, такий манікюр виглядатиме по-справжньому весняним.

Необов'язково використовувати цей колір лише у манікюрі. Він також добре підійде для літнього педикюру.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали скільки можна носити гель-лак на нігтях на ногах.