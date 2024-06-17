Ягідні губи та кольори заходу сонця: головні тренди в літньому макіяжі

Влітку більшість жінок відмовляються від макіяжу, адже в спекотні дні хочеться мати мінімум косметики. Однак ця пора року є найкращим часом, щоб продемонструвати яскраві та сміливі образи.

Так, зіркові візажисти виділяють 8 головних трендів у макіяжі, які варто обов'язково повторити цього літа. Такі ідеї матимуть особливо ефектний вигляд у вечірні години.

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Глянець і блиск

Тенденція на глянцеві губи з рівномірним блиском існує вже деякий час. Однак літо – це гарна нагода додати ще більше блиску власному образу.

"Вологий", глянцевий макіяж – це ідеальний варіант для літа, тому візажисти радять використовувати рідку губну помаду з блиском, а на повіки – додати мерехтливі тіні.

Гранж макіяж очей

Гранж макіяж очей, який був на піці популярності у 70 – 80-х роках, нині знову стає трендовим. Так, графічні тіні для повік, які маю димчастий і злегка розмитий вигляд, будуть популярні цього літа.



Гранж макіяж очей / Фото з інстаграму @dualipa

Ягідні губи

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Цього літа особливо популярними будуть ягідні відтінки губної помади. Яскраві відтінки, як наголошують візажисти, можна сміливо поєднувати з різним макіяжем, а також з ефектом желейних губ.

Тіні кольору заходу сонця

Яскраві насичені тіні у відтінках заходу сонця – головний тренд цього літа. Особливо візажисти радять звернути увагу на рожеві тіні з блискітками.

Натуральні брови

Поруч з яскравими відтінками тіней та насиченими ягідними відтінками помади популярними будуть натуральні брови. Візажисти радять навіть використовувати такий відтінок тіней, який світліший на один тон за природний.

Матова шкіра

Цього літа у тренді буде матова шкіра. Візажисти порівнюють такий макіяж з хмарною погодою, яка створює на шкірі ніби атласно-матове покриття.

Ніжний макіяж в стилі natural beauty

Традиційний макіяж в стилі natural beauty завжди у тренді, тому літо 2024 року не стане винятком. Так, ідеальний тон шкіри, нюдові тіні, злегка нафарбовані вії та ніжний відтінок губної помади – це позачасова комбінація, яка, здається, ніколи не вийде з моди.

Бронзове сяйво

Літній макіяж повинен сяяти, тому візажисти радять не боятися користуватися бронзером. Особливо це стосується тих, хто має світлу шкіру. Ефект засмаглої шкіри допоможе створити бронзер, який, до того ж, стане гарним доповненням літнього макіяжу.

Візажисти у підсумку зауважують, що такі тренди у макіяжі матимуть особливо гарний вигляд у вечірні години.