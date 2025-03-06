Цей манікюр обирають зірки: не пропустіть тренд 2025 року

Цьогоріч в тренді багато абсолютно різних варіантів манікюру. В моді як надмірні прикраси на нігтях, так і зовсім мінімалістичні варанти.

Зокрема, цьогоріч в тренді буде манікюр "без манікюру". Тобто, зовсім без лаку, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр зараз в моді

В розпал премій акторка Аня Тейлор-Джой з'явилась на публіці зовсім без лаку. Її нігтики були абсолютно чисті, без жодного покриття.

Акторка Нікола Бекхем також підтримала тренд на натуральність. Її короткі акуратні нігті зараз нічим не покриті..

Якщо ви зовсім не можете обійтись без покриття, можна обрати максимально натуральні кольори. Наприклад, як у співачки Селени Гомез на "Оскарі".

При цьому форма і довжина таких нігтів не має значення. Цей манікюр виглядатиме акуратно у будь-якому випадку.