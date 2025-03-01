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Lady Б'юті-тренди 5 кольорів манікюру, які будуть у тренді у 2025 році
1 березня, 10:27
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5 кольорів манікюру, які будуть у тренді у 2025 році

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У 2025 році в тренді будуть такі кольори манікюру: червоний, надмірно сяючий рожевий, нефритовий зелений, світло-блакитний, та мокко-мус.
  • Колір "мокко-мус" був представлений Pantone у 2025 році.

Прийшла весна. Настав час обрати цікавий варіант манікюру, який знаменуватиме початок нової пори.

Цієї весни у тренді буде декілька основних відтінків. Палітра доволі широка, кожна зможе обрати для себе цікавий варіант, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр буде в тренді у 2025

  1. Червоний

Червоний буде у тренді у 2025 році. Йдеться саме про "гарячий" колір, що асоціюється з Ferrari.

  1. Сяючий рожевий

У тренді буде саме надмірно сяючий рожевий. Чим більше блиску, тим краще. 

Такі нігтики виглядають дуже кокетливо і незвично.

  1. Нефритовий

На піку популярності буде не просто нефритовий зелений, а і глянцеве покриття, що переливається. Такі нігті виглядають дуже цікаво, особливо, якщо розглядати манікюр на денному світлі.

  1. Блакитний

Світло-блакитний знову буде у тренді. Особливо гарно виглядатиме небесний колір на коротких нігтиках.

  1. Мокко

Нюдові відтінки завжди актуальні. Однак, навесні цього року особливо популярним буде варіант під назвою "мокко-мус".

Цей колір отримав назву "друга шкіра" і недарма. Він дійсно виглядає максимально нейтрально і не виділяється на пальчиках.

Зверніть увагу! Колір "мокко-мус" був представлений Pantone у 2025 році.