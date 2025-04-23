Основні тренди манікюру у квітні 2025: не пропустіть

В моді зараз різні види манікюру. Зокрема, в тренді унікальні нейл дизайни. Зіркова майстриня Ері Ішідзу застерігає: деякі види манікюру уже цієї весни втратять свою актуальність.

Зокрема, в минуле відходить вичурність та надмірність. Водночас обертів набирає тренд на натуральність, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Які види манікюру зараз в моді

"Натуральний" манікюр

"Натуральний" манікюр зараз в моді. Зірки усе частіше обирають нюдові відтінки замість яскравих кольорів. Дехто взагалі відмовляється від будь-якого покриття.

"Пластикові" нігті

В моді зараз нігті з ефектом пластика. Тобто, блискучі з доволі щільним та масивним покриттям.

Кольоровий френч

Френч не виходить з моди. Він виглядає завжди доцільно і актуально. Зробити такий дизайн цікавішим можна, зокрема, завдяки блискіткам так використанню цікавих кольорів.

Мінімалістичні малюнки

Щоб зробити "натуральні" нігті цікавішими, можна додати на них мінімалістичні малюнки. Якщо обрати контрастні кольори, то манікюр виглядатиме ще цікавіше.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали про квітковий манікюр, що став неймовірно трендовим.