Український дизайнер Андре Тан представив 5 головних модних трендів осені 2025 року. Слід звернути увагу на акцентність та шкіру.

У нещодавньому дописі в Instagram Тан поділився порадами щодо створення осінніх образів, які допоможуть любителям моди заявити про себе. На думку дизайнера, ці ключові речі є необхідним доповненням до гардероба будь-якої модниці, пише 24 Канал.

Які головні тренди осені-2025?

У своїй модній пораді Андре Тан наголосив на важливості включення підкреслено широких плечей до осіннього гардероба. Він описав піджаки та пальта з широкими плечима як потужне поєднання міцності та стилю. Тан зазначив, що одяг з широкими плечима також може створити візуально стрункіший, молодший і впевненіший вигляд.

Крім того, дизайнер закликав любителів моди включити шкіряні вироби до своїх осінніх колекцій. Мовиться про різноманітні шкіряні вироби, включаючи куртки, спідниці, сорочки, штани та сумки. Ці універсальні речі здатні перетворити навіть найпростіші вбрання на дорогий і стильний ансамбль.

Дизайнер також звернув увагу на повернення спідниці-олівець, яка часто асоціюється зі шкільним та офісним одягом. Тан заявив, що цього сезону спідниця-олівець знову в моді й найкраще поєднується з об'ємними топами або легкими светрами для створення шикарного образу.

Що стосується взуття, Тан запропонував обрати черевики на платформі, які, за його словами, можуть покращити силует, створюючи стрункіший профіль і візуально подовжуючи зріст.

Також виділив одяг з екохутра. Варто обирати з різноманітної колірної палітри, включаючи як пастельні, так і яскраві відтінки, купуючи пухнастий одяг.



Вироби з екохутра особливо трендові цієї осені / Скриншот з інстаграму @andre_tan_official

