Трендова форма брів: таку обирає для себе Белла Хадід

У сезоні весна-літо 2025 трендовими стануть тонкі брови. Це та сама популярна форма, яка була в моді ще в 90-ті.

Попри те, що тонкі брови уже пережили нещадну критику, зірки однаково їх обирають. Це і не дивно, адже на багато кому ця форма виглядає доволі вдало, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яка форма брів в моді зараз

Белла Хадід не просто встигла спробувати новий тренд, а ще й неймовірно популяризувала його. Моделі дійсно пасують тоненькі і злегка вигнуті брови.

Варто зауважити, що тоненькі брови постійно повертаються у тренди. Вперше масова мода на цю форму почалась ще у золоту еру Голлівуду, тоді її ввела Марлен Дітріх.

Згодом тонкі брови стали популярними завдяки зіркам у 90-ті. Зокрема, такою формою в цей час відзначились Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл та Гвен Стефані.

Приміряти на себе таку форму брів можна і без пінцета. Достатньо лише скористатися тонким олівцем. Аби трохи "висвітлити" зону під бровами і підкреслити їх форму потрібно нанести світлі тіні.