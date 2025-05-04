Улюблені штани Белли Хадід: вони будуть трендом цього сезону
- Капрі, популярні в 90-х і 00-х роках, знову в тренді.
- Белла Хадід стилізує капрі з елегантною блузою, гостроносим взуттям і аксесуарами, створюючи витончений образ.
Мода циклічна. Речі, що були трендовими у 90-х та 00-х роках знову стають неймовірно популярними. Зокрема і штани, які в ті часи викликали багато суперечок.
Йдеться саме про капрі. Ця модель у 00-х недарма наробила багато шуму, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Які штани в моді влітку 2025
У свій час моду на ці штани ввела героїня серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу. Капрі доволі комфортна модель, тому вона добре прижилась і довго була в тренді.
Белла Хадід уже неодноразово з'явилась на публіці у таких штанах. Наприклад, саме в капрі вона прийшла на День народження її сестри.
Які штани будуть в моді влітку 2025 / Фото Getty Images
Уваги заслуговує те, як Белла стилізує капрі. У неї вийшло створити по-справжньому витончений образ. Модель доповнила капрі елегантною блузою цікавого крою без рукавів та гостроносим взуттям. На руках у Белли було багато браслетів, а родзинку образу додала червона сумочка.
Які штани варто придбати на літо 2025 / Фото Gotham
Варто відзначити і те, що це не перший вихід Белли у капрі. До цього вона створила цікавий образ з такими штанами у стилі 00-х.
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