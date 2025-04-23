Класичні туфлі вже не в моді: в моду вривається інше взуття
- Слінгбеки на маленьких підборах стають популярними серед модниць як зручна та стильна альтернатива класичним туфлям.
- Вони роблять поставу кращою, не обтяжують ноги, та мінімізують ризик натирання, особливо в спекотні дні.
- Слінгбеки добре поєднуються з різними стилями одягу, включаючи джинси, блузи, жилетки та спідниці.
Попри те, що взуття на підборах тривалий час залишалося актуальним, зараз в моду входить його інший різновид, який виглядає не менш актуально. Мовиться не про звичні для нас туфлі-човники, а слінгбеки на маленьких підборах.
Це взуття не є чимось новим, однак його дуже активно починають носити всі модниці, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Слінгбеки здатні перетворити звичайний образ на основі білої футболки й джинсів на аутфіт "багатої дівчини".
Читайте також Модне взуття на весняно-літній сезон 2025: ідеальні варіанти
Туфлі є легкими та комфортними, а завдяки маленьким підборам вони не обтяжують ноги під час ходьби. Слінгбеки активно носять українські та світові інфлюенсери, демонструючи на собі зручність цього взуття.
Ці туфлі роблять поставу кращою, а фігуру більш стрункою, при цьому без відчутного навантаження на хребет. А ще користь слінгбеків полягає в тому, що п’ятка в них залишається відкритою, тож це мінімізує ризик натирання та впрівання, особливо в спекотні дні.
Красиво виглядає образ з класичними блакитними джинсами та білою блузою з додаванням слінгбеків. Також їх можна носити з жилеткою й джинсами, чи різноманітними спідницями, платтями чи штанами.
Якщо у вашому гардеробі ще немає слінгбеків, тоді радимо звернути увагу на чорний колір, який буде пасувати абсолютно до всього. Також рекомендуємо обрати стильні бордові слінгбеки з лакованого матеріалу чи блакитні туфлі з деніму. Усі три варіанти ідеально підійдуть до будь-яких літніх аутфітів.
До цього списку можна додати ще інші варіанти взуття, якщо більшість з перелічених пар є вже у вашому гардеробі. Нещодавно у нашому матеріалі ми розповіли про 5 пар літнього взуття, які будуть в тренді цього сезону.