Найкраща стрижка на літо: ця зачіска підходить всім
- Італійський боб - модна і практична стрижка на літо, яка підходить під різні типи волосся і легко укладається.
- Ця стрижка має рівний зріз з філіруваними кінчиками та мінімум шарів.
Літо це чудовий час для змін. Зокрема, нової стрижки. До того ж зараз в моду увійшла не просто гарна, а ще й дуже практична зачіска.
Йдеться про славнозвісний "італійський боб". Це прекрасний варіант зачіски для спекотного літа, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Яку стрижку варто зробити влітку 2025
Італійський боб – шикарна стрижка, яка виглядає так, ніби ви збираєтесь на вікенд в Неаполь. Така зачіска здатна перетворити будь-яку дівчину на справжню кінозірку.
У чому переваги цієї зачіски:
- вона завжди бездоганний вигляд;
- її легко укладати;
- така стрижка чудово підходить під різні типи волосся.
Такий боб дещо довший ніж французький, він може навіть сягати плечей. Характерними ознаками цієї стрижки також є:
- рівний зріз з трохи філіруваними кінчиками;
- мінімум шарів.
Щоб укласти таку стрижку, непотрібно прикладати багато зусиль. Достатньо використати трохи мусу для розгладження волосся.
А от, аби створити об'єм, можна зробити укладку на браш. Також такого ефекту вдасться досягнути завдяки стайлеру.
Зверніть увагу! Якщо у вас хвилясте волосся, просто залиште його висихати природним чином. Такий італійський боб буде виглядати по-справжньому елегантно.