Гостроносе взуття – тренд 2025 року: пари, які мають оселитися у вашому гардеробі

Взуття з гострим носком вже давно полонило наші серця. Цього року гострі пари посідатимуть ключове місце в гардеробі. Більшість почали вже зі скепсисом ставитися до такого взуття, втім стилісти рекомендують йому дати шанс, оскільки таке взуття точно заслуговує на вашу увагу.

Влітку 2024 року модниці почали часто приміряти на собі ковбойки з дуже довгим носком, який привертав до себе увагу, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Вже через певний час симпатія до такого взуття поширилася й на інші модні варіанти, про які вам варто знати.

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Балетки

Цього року балетки залишатимуться в списках найпопулярнішого весняного взуття й допоможуть зробити всі образи витонченими й виразними. Такі балетки підійдуть до джинсів чи костюмних штанів.



Актуальне гостроносе взуття 2025 року / Фото Vogue

Туфлі-човники

За словами стилістів, вузькі джинси знову будуть актуальними, а човники з гострим носком ідеально їх доповнюють, витягують фігуру та підкреслюють виграшні лінії. Окрім штанів, доповнювати туфлі можна різноманітними сукнями та спідницею-олівцем.



Актуальне гостроносе взуття 2025 року / Фото Vogue

Чоботи

У модниць почалася якась всеохопна любов до високих чобіт, тому рекомендуємо придбати взуття на весну, оскільки холодна погода й сирість можуть протриматися до середини квітня. Гостроносі чоботи не втратять актуальності та ідеально завершать лосини, мініспідниці чи сукні.



Актуальне гостроносе взуття 2025 року / Фото Vogue

Ботильйони

Таке взуття є обов’язковим в гардеробі дівчат. При правильній стилізації, вони чудово доповнять будь-який образ та стануть одним з найактуальніших елементів в образі.



Актуальне гостроносе взуття 2025 року / Фото Vogue

Ковбойки

Вже чимало дівчат додали ковбойки у свої гардероби, а дехто боїться їх одягнути, бо вважає, що вони ось-ось вийдуть з трендів. Рекомендуємо обирати чорні ковбойки, які пасуватимуть до щоденних образів, або ж замшеві коричневі варіанти, які доповнять бохо-стилізацію.



Актуальне гостроносе взуття 2025 року / Фото Vogue

Усі ці варіанти взуття об’єднує одне – це гострий та довгий носок, який залишається акцентним елементом.