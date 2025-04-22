Модне взуття на весняно-літній сезон 2025: ідеальні варіанти

Якщо модний гардероб на теплу пору року ви вже придбали, тоді варто звернути увагу на взуття. Часто буває так, що верху в нас багато, а от із взуттям виникають певні труднощі. Для того, щоб урізноманітнити варіанти взуття, радимо звернути увагу на кілька найкращих варіантів.

У центрі уваги цього сезону будуть чотири пари взуття, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Юліко. Вона детально розповіла, що саме варто придбати й навіть розповіла, що з чим найкраще поєднується.

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Козаки

Цього сезону в моді будуть легкі, світлі козаки з м’якої шкіри. Носіть їх з лляними сукнями в стилі бохо, зі спідницями міді та сорочками оверсайз, з джинсовими шортами й топами на бретелях, а також з джинсами та білим лонгслівом.

Балетки

Ніжні та комфортні балетки можуть легко вийти за межі офісу. Носіть з балетками джинси-банани, спідниці плісе чи сонце, костюми з шортами й лаконічні образи в стилі Old Money.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з інстаграму стилістки

Мері Джейн

Ретро-романтика цього сезону буде на піку популярності. Носіть балетки з спідницями-трапеціями, мінісукнями в стилі 60-х років, штанами кльош та жакетом й літніми сарафанами з акцентом на талії.

Кросівки

Обирайте білі, масивні чи мінімалістичні кросівки. Носити їх можна зі спортивними костюмами в пастельних тонах, з парашутними штанами, легкими сукнями чи сетом з джинсами й жакетом.

До цього списку можна додати ще інші варіанти взуття, якщо більшість з перелічених пар є вже у вашому гардеробі. Нещодавно у нашому матеріалі ми розповіли про 5 пар літнього взуття, які будуть в тренді цього сезону.