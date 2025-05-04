Андре Тан назвав найкращі кольори літа 2025: їх захочуть носити всі

Відомий український дизайнер розповів про кольори, які будуть модними у 2025 році. Андре Тан часто розповідає про тренди сезону, тому поділився цього разу не лише списком вбрання, але й цікавими кольорами, які будуть актуальними впродовж всього весняно-літнього періоду.

Дизайнер часто розповідає про вбрання, сумки та аксесуари, актуальні кольори та сезонне поєднання цих речей, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

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Для того, щоб зібрати образи в красивих кольорах, рекомендуємо переглянути, що саме буде в моді цього року.

Butter Yellow

Цей відтінок є одним із найтепліших на літній період. Чудово працює в монохромних образах чи як акцент. У цьому кольорі можна обирати сукню, шопер чи світшот. Жовтий чудово пасує до засмаглої шкіри.



Трендові кольори літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Powder Pink

Обирайте у рожевому сукню-комбінацію, шовкову сорочку чи красивий костюм. Саме цей відтінок додасть образам невимовної ніжності.



Трендові кольори літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Pistashio

У фісташковому можете обирати сорочку, топ, блейзер чи навіть кросівки. Комбінуйте з білим чи шоколадним відтінком, щоб отримати ідеальний аутфіт.



Трендові кольори літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Baby blue

Колір має неймовірний вигляд. Андре Тан радить обирати в блакитному сукні, джинси та блузи.



Трендові кольори літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Mocha Mousse

Такий шоколадний відтінок зовсім не переобтяжує. Колір чудово працює в денному та вечірньому образі. Обирайте для себе лляні штани, топи з відкритими плечима чи шкіряні сумки.



Трендові кольори літа 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

До речі, Андре Тан розповів про трендові сукні на випускний вечір. Що радить одягнути дизайнер – читайте в нашому матеріалі.