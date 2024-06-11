Прийшов час яскравих кольорів: 5 трендових відтінків манікюру для червня

Новий місяць означає новий дизайн манікюру, що приносить багато радості, але й ставить перед вибором, який дизайн зробити.

Щоб полегшити ці пошуки, розповідаємо, які кольори манікюру у тренді цього червня.

До теми Створює ілюзію довжини на коротких нігтях: що таке італійський манікюр та як він працює

Синій та блакитний

Синій чи блакитний – основна модна тенденція початку цього літа.

Цей яскравий колір – це все, що вам знадобиться цього літа. Він такий гарний і справді піднімає настрій. Цей колір точно змусить вас відчути літо,

– каже майстриня манікюру Ірам Шелтон.

Блакитний манікюр: дивіться фото

Нюд

За словами експертки, нюдові та нейтральні кольори ніколи не виходять моди.

Я думаю, що зараз існує тенденція щодо того, щоб виглядати шикарно без надмірних зусиль, тому ми повертаємося до більш природного вигляду нігтів,

– ділиться Ірам Шелтон.

Нюдовий манікюр: дивіться фото

Білий

Білий колір є ідеальним для літа, адже він завжди пасуватиме до будь-якого вбрання, а також виглядатиме бездоганно у вигляді французького манікюру.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Білий манікюр: дивіться фото

Рожевий

Це колір, який подарує гарний настрій влітку та може бути універсальним кольором для будь-якої модниці, адже існує велика палітра його відтінків.

Сміливий яскраво-рожевий колір чи ніжний рожевий – це виключно ваше рішення. Це ідеальний відтінок для літа у будь-якому випадку,

– акцентує майстриня манікюру.

Рожевий манікюр: дивіться фото

Червоний

Червоні нігті – це класика, яка завжди буде в тренді.

Червоний манікюр: дивіться фото

За словами Ірам Шелтон, це дуже спокусливий колір, який точно змусить почувати красунею на всі сто відсотків.