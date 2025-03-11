Найтрендовіші кольори весни 2025: додайте їх у свій гардероб

Навесні навіть найзатятішим любителькам базових кольорів, хочеться додати до свого гардероба якусь колірну палітру. У теплу пору вона чудово підіймає настрій. Цього року чорний та беж затьмарили сірий та коричневий колір, але пропонуємо звернути увагу на яскравіші відтінки.

Окрім базового червоного чи трендового винного відтінку є ще кілька кольорів, які будуть на піку популярності, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Експерти розповіли, що є кілька відтінків, які ще не встигли всім набриднути й ідеально довершать будь-який красивий образ.

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Ніжно-рожевий колір

Можна обирати в цьому відтінку трикотажні речі чи красиві сукні й спідниці в стилі ляльки Барбі. Щоб отримати вав-ефект, варто приміряти рожеві босоніжки, балетки чи туфлі. А от найсміливіші можуть обирати для себе рожеві колготки.

Пастельний жовтий

Цей ніжний відтінок зможе ідеально замінити бежевий колір. Обирайте красиві маслянисті балетки, кардигани, сумочки, сорочки чи будь-що інше, що вдало поєднається в нейтральним вбранням.

Оливковий колір

Спокійний трав’яний чи оливковий колір виглядає неймовірно красиво. Модниці вже продемонстрували чимало ефектних аутфітів, тому радимо черпати в них натхнення для стилізації власних образів.

Завжди ефектно виглядають монохромні аутфіти, втім можна експериментувати й створювати чудові поєднання кольорів, які нададуть вам гарного весняного настрою.

Чудово відсвіжають аутфіти такі поєднання кольорів, як зелений з рожевим, червоний з рожевим чи темно-коричневий з лаймовим. Побачити красиві стилізації й образи модниць можна у нашому матеріалі.