Від полум'яної міді до дзеркального чорного: трендові фарбування волосся на літо 2025

Стилісти люблять звертати увагу не лише на вбрання, що презентують дизайнери на показах, але й на фарбування волосся, стрижки та зачіски. Відомі бренди Balmain, Versace, Chloé та Coach, продемонстрували розкішні відтінки волосся, які можна взяти до уваги цього літа.

Колір волосся здатен стати справжнім акцентом в образі, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. У моді цього літа ефектні кольори та ніжні відтінки, які здатні кардинально змінити вигляд.

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Які кольори волосся в моді влітку?

Полум’яна мідь

Відтінок помаранчевої міді представив на моделях бренд Balmain. Він досить яскравим, тому чудово підходить на літо. Для збереження інтенсивного кольору, варто використовувати безсульфатний шампунь, живильну маску та термозахист.

Перламутровий блонд

На подіумі моделі з ультрасвітлим відтінком волосся крокували на показі Versace. Колір має гарний вигляд з легким перламутровим сяйвом. Для досягнення бажаного ефекту знадобиться подвійне освітлення. Підтримувати колір допоможе фіолетовий шампунь та інтенсивне зволоження.

Сонячний блонд

Бренди Chloé та Isabel Marant показали природну версію блонду. Такий відтінок чудово підходить для літа, оскільки вдало підкреслює засмагу. М’якість відтінку можна зберегти за допомогою сонцезахисту й поживних олій.

Дзеркальний чорний

Stella McCartney ввели в тренд глибокий чорний із дзеркальним блиском. Колір є мінімалістичним та досить виразним. Щоб відтінок не тьмянів, потрібно використовувати шампуні для темного волосся та анти-UV-захист. Восени можна оновити відтінок, щоб повернути блискучий дзеркальний ефект.

До слова, жінки після 50 років можуть мати різноманітні зачіски, включаючи довгі локони, та пробувати різні види фарбування.