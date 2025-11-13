Який пуховик вибрати на зиму 2025: модні фасони та кольори

Середина листопада – ідеальний час для пошуку пуховика на зиму. У певних регіонах наступного тижня обіцяють вже перший сніг, тому треба визначитися з верхнім одягом на холодну пору.

Пуховик – найкраща річ на зиму, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Він захищає від вітру та снігу й здатен зігріти в морозний день. Теплий верхній одяг – доволі функціональна річ, але ми його купуємо на кілька сезонів, тому хочеться обрати найкращий пуфер, який зможе грамотно довершити наші образи.

Який пуховик купити на зиму?

Під час вибору пуховиків варто звернути увагу на три варіанти, які вважаються цього сезону найпопулярнішими.

Пуховик з хутром

Тривалий час пуховики з хутряним оздобленням вважалися антитрендовими, але вже цієї зими без цієї деталі нам не обійтися. Хутряні вставки на капюшоні захистять від вітру, а на рукавах стануть вигідним підкресленням.



Об’ємний пуховик

Для тих, хто не любить куцого верхнього одягу, а робить ставку на вільний простір всередині – рекомендуємо придивлятися до об’ємного пуховика. Цього року знову повернеться в моду довжина міді, тому можете обирати як короткий пуховик, так і довгий.



Пуховик з поясом

Верхній одяг з поясом був на піку популярності кілька років тому після появи пуферів від українського бренду IENKI IENKI на світових зірках. Цього року у моді знову підкреслена талія, тому можете придивлятися до такого фасону курток.



Дизайнери робили ставку на чорний, гірчичиний, кремовий та коричневий колір пуховиків. Це базові відтінки, які завжди будуть актуальні. У більшості випадків моделі виходили на подіум в монохромних аутфітах. Стилізація штанів, светра та пуховика одного кольору має доволі дорогий вигляд.

Останнім часом взимку все активніше носять пальта, тож окрім пуховиків, радимо звернути увагу на кілька найкращих моделей. Видання In Journal пише, що у моді залишаються пальта з вбудованим шарфом, які з'явилися в трендах ще минулого року. Серед кольорів найкращим вважається пальто шоколадного відтінку. Модною новинкою вважається пальто з високим коміром та з хутром навколо шиї та рукавів.

Які пальта роблять образ дорогим?